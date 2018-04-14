Защита Орбана. Венгрия показала ЕС «направо»

ЕС раздражен — на его восточном фланге сохраняется очаг своеволия, можно сказать, почти бунта. В виде Венгрии и ее премьера. На прошедших парламентских выборах партия Виктора Орбана набрала уже совершенно неприличное количество голосов. Теперь ФИДЕС достанется две трети мест в венгерском парламенте: 134 из 199. l Если учесть, что на втором место оказалась ультранационалистическая партия «Йоббик», то чиновникам ЕС есть над чем подумать.

Основной узел проблем между ЕС и Венгрией — миграционная сфера. Позиция Виктора Орбана — не пускать в страну беженцев из Азии и Африки. Венгрия отказалась принимать мигрантов по установленным ЕС квотам. Дело дошло до того, что Еврокомиссия в конце прошлого года решила обратиться в Европейский суд с жалобой на Будапешт . В свою очередь Виктор Орбан заявил, что «жители Евросоюза однозначно не хотят принимать мигрантов», которых им навязывают.

Противостояние между Венгрией и ЕС — это во многом конфликт Будапешта с Берлином. Именно Ангела Меркель настойчиво продвигает в Евросоюзе глобальный миграционный проект. Не случайно после сокрушительного успеха ФИДЕС на выборах многие издания ФРГ вышли с заголовками, смысл которых сводились к тому, что победа Виктора Орбана расколет Евросоюз. СМИ называют его правым, популистом и евроскептиком.

Венгерский премьер, впрочем, и не скрывает своего скептического отношения к руководству ЕС и его идеологическим установкам во многих сферах. А результаты прошедших выборов дают ему возможность и дальше проводить свою политику, основанную на базовом принципе — приоритете национальных интересов своей страны.

Проблема ЕС в отношениях с Венгрией еще и в том, что по большому счету не к чему придраться. Попробовали указать на якобы недостаточно демократические выборы, но не получилось. Все наблюдатели признали, что они были хорошо организованы и прозрачны. В НАТО страна числится практически беспроблемным членом. В учениях участвует, инициативы военного блока поддерживает. Но как только возникла угроза венграм, проживающим на Украине , Венгрия эффективно использовала свое членство в НАТО. Заявила, что если дискриминационный украинский закон об образовании не изменится, Будапешт «поставит блок» сотрудничеству Украины с альянсом.

ЕС пробовал крепко «привязать» Венгрию к России , чуть ли не присвоив Орбану звание «агента Кремля». Но и тут не получилось. Будапешт не раз вполне открыто и аргументированно критиковал руководство ЕС за непродуманный подход к РФ. Но при этом, когда разразился дипломатический скандал, связанный с «делом Скрипалей», выслал одного российского дипломата. Так сказать, для проформы, но на конфликт с ЕС не пошел. Да и в энергетической сфере Будапешт пытается ослабить зависимость страны от российского газа. Орбан заявлял, что его доля может со временем снизиться до 50%, остальной объем должен поступать из других источников.

Чехия, Но самое главное — Венгрия не одинока в своем евроскептицизме. Схожие позиции по миграционной проблеме занимают и другие страны ЕС, входящие в Вышеградскую четверку ( Польша Словакия и Венгрия), а еще Австрия Италия . Причем Польша в последнее время стала проявлять даже больше активности, чем Венгрия. И критические стрелы ЕС полетели в сторону Варшавы . Виктору Орбану это было даже на руку во время предвыборной кампании. В итоге результат выборов налицо, а поводов тревожиться у ЕС стало еще больше. Судя по всему, Евросоюзу придется серьезно менять свои подходы в миграционной сфере, иначе реального раскола между странами ЕС не миновать.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!