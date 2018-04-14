Ещё
Роскомнадзор выступил против выдачи частот дочерней компании OneWeb
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор выступил против выдачи частот дочерней компании OneWeb 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Об отрицательном отзыве ведомства на заявку ООО «УанВеб» рассказал замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов.
Причиной стала «возможность взаимного помехового воздействия», выявленная во время «анализа электромагнитной совместимости этой системы [»УанВеб»] с другими космическими системами, которым полосы радиочастот были выделены ранее», рассказал Иванов изданию.
По его словам, также «не завершена международная координация сети связи», которая «обеспечивает функционирование „УанВеб“».
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая должна была рассмотреть заявку компании в конце 2017 года, не планирует затрагивать этот вопрос на ближайшем заседании в понедельник, 16 апреля, утверждает собеседник РБК.
«УанВеб» не сможет продавать услуги на территории России без получения частот, уточняет источник издания в космической отрасли. «УанВеб» подал заявки на частоты 27,5–29,1 и 29,5–30 ГГц для использования в направлении космоса и 17,8–18,6 и 18,8–19,3 ГГц в направлении Земли, а также 14–14,5 ГГц (в космос) и 10,7–12,7 ГГц (к Земле) для использования радиоэлектронных средств российского сегмента низкоорбитальной системы спутниковой связи OneWeb.
Инвесторами стартапа OneWeb выступают известные компании, в том чисе Virgin Ричарда Брэнсона и европейский авиаконцерн Airbus.
RB.ru: последние новости
Как создать B2B-стартап: ошибки, которые вы точно совершите (и советы, как их избежать) Малому бизнесу сложно выжить без аналитики. И вот почему Как провести крауд-кампанию и остаться в плюсе — советы и кейсы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США370
Российские истребители поднялись в небо Сирии712
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии263
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение