Роскомнадзор выступил против выдачи частот дочерней компании OneWeb

Олег Иванов. Об отрицательном отзыве ведомства на заявку ООО «УанВеб» рассказал замруководителя Роскомнадзора

Причиной стала «возможность взаимного помехового воздействия», выявленная во время «анализа электромагнитной совместимости этой системы [»УанВеб»] с другими космическими системами, которым полосы радиочастот были выделены ранее», рассказал Иванов изданию.

По его словам, также «не завершена международная координация сети связи», которая «обеспечивает функционирование „УанВеб“».

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая должна была рассмотреть заявку компании в конце 2017 года, не планирует затрагивать этот вопрос на ближайшем заседании в понедельник, 16 апреля, утверждает собеседник РБК.

«УанВеб» не сможет продавать услуги на территории России без получения частот, уточняет источник издания в космической отрасли. «УанВеб» подал заявки на частоты 27,5–29,1 и 29,5–30 ГГц для использования в направлении космоса и 17,8–18,6 и 18,8–19,3 ГГц в направлении Земли, а также 14–14,5 ГГц (в космос) и 10,7–12,7 ГГц (к Земле) для использования радиоэлектронных средств российского сегмента низкоорбитальной системы спутниковой связи OneWeb