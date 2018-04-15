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Более 8 тыс. жителей Одинцовского района приняли участие в субботнике 14 апреля
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Более 8 тыс. жителей Одинцовского района приняли участие в субботнике 14 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Свыше 8 тыс. жителей Одинцовском района приняли участие в масштабном субботнике, состоявшемся 14 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского района.
«В субботу в Одинцовском районе состоялся первый весенний субботник. Масштабная уборка общественных пространств и дворовых территорий после зимнего периода проводилась во всех 16 городских и сельских поселениях. В экологической акции приняло участие более 8 тыс. жителей муниципалитета. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поблагодарил участников сегодняшнего мероприятия и подчеркнул, что в следующую субботу, 21 апреля, пройдет общерегиональный субботник с большой культурной программой», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в Одинцовском районе было развернуто 86 пунктов выдачи инвентаря, где все желающие могли получить перчатки, грабли, лопаты и другой инструмент. По итогам акции собрано и вывезено 2 тыс. 107 куб. м, приведено в порядок 136 дворовых территорий, 168 игровых площадок и 49 воинских захоронений.
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