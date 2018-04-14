Более 170 единиц коммунальной техники Одинцовского района приняли участие в параде

В Одинцовском районе Подмосковья стартовал месячник чистоты, мероприятие началось с парада коммунальной техники, в котором приняли участие свыше 170 спецмашин, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Техника задействована на уборке дорог и дворовых территорий муниципалитета в летний период. Всего в параде приняло участие 178 единиц коммунальной техники Одинцовского района. Самое большое количество было представлено на центральной площади Одинцова — 60 специализированных машин», — говорится в сообщении.

В данном мероприятии приняло участие также 11 поселений муниципалитета. Глава Одинцовского района Андрей Иванов дал старт параду коммунальной техники и отметил, что это знаковое мероприятие для ЖКХ.

«Акцию месячника чистоты мы открыли торжественным парадом. У нас больше 60 единиц техники участвовало в этом мероприятии на центральной площади Одинцова — это были и экскаваторы, уборочные и аварийные машины. Остальная техника была распределена по территории — они начали с раннего утра производить уборку. Всего в этой акции принимают участие 178 машин и порядка 800 сотрудников коммунальных служб», — отметил Иванов.

Глава района добавил, что на параде представлены трактора, универсальные коммунальные машины, вакуумно-подметальные пылесосы, авторемонтная техника, которая занимается подготовкой коммуникаций к предстоящему зимнему периоду. В мероприятии приняли участие организации, которые занимаются уборкой, как района, так и города.

60 единиц коммунальной техники были приобретены по программе губернатора «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за счет субсидии из бюджета Московской области. На территории региона она реализуется уже четвертый год подряд.

Заместитель руководителя администрации Михаил Коротаев подчеркнул, что подобные парады коммунальной техники в формате городских праздников получили среди жителей положительный отклик. Благодаря им можно узнать все о работе коммунальных служб и ЖКХ в целом.