В России действенно улыбаются меньше. Это доказало Instagram-исследование

«Дата–гик» Алекс Лохов решил проверить стереотип о том, что русские всегда ходят с каменным лицом.

С помощью технологии распознавания лиц и эмоций Алекс Лохов проанализировал все фотографии с хэштегом #selfie в Instagram. Чтобы определить национальность пользователей Лохов разбил результаты по геотегам. Из представителей 17 стран самыми неулыбчивыми оказались представители России Украины — количество фотографий с довольным выражением лица составило меньше 35%. Больше всего улыбок в Турции Индонезии — около 58%.

Оказалось, что самые эмоциональные лица у пользователей из Японии : грусть или удивление там обнаружили всего на 3% фотографий. Программа не нашла ни одного удивленного украинца.

Алекс Лохов также задался вопросом, что именно влияет на наши улыбки. Оказалось, что после 10 лет жизни число радостных фотографий резко уменьшается. Вновь улыбаться люди начинают только после 25-ти. Также исследование показало, что люди в компаниях выражают положительные эмоции гораздо чаще, чем в одиноких селфи.