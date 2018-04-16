В Татарстане введут самообложение садоводов 

Союз садоводов Татарстана получил заявки на участие в программе софинансирования капитального ремонта объектов внутренней инфраструктуры от садовых товариществ 12 районов республики, сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Титова.
По словам Николая Титова, Совет муниципальных образований РТ внес предложение по уровням софинансирования в соотношении 1:2. При этом начата работа по разработке нормативной базы — по тому же принципу, что и самообложение граждан в сельских поселениях. В случае сбора средств садоводческими обществами возникнет необходимость выделения из республиканского бюджета 500 млн рублей.
Эту инициативу одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, этот вопрос особенно актуален для больших городов — таких, как Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, вблизи которых сосредоточено порядка 90% садовых участков.