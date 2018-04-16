В Татарстане введут самообложение садоводов

Союз садоводов Татарстана получил заявки на участие в программе софинансирования капитального ремонта объектов внутренней инфраструктуры от садовых товариществ 12 районов республики, сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Титова

По словам Николая Титова, Совет муниципальных образований РТ внес предложение по уровням софинансирования в соотношении 1:2. При этом начата работа по разработке нормативной базы — по тому же принципу, что и самообложение граждан в сельских поселениях. В случае сбора средств садоводческими обществами возникнет необходимость выделения из республиканского бюджета 500 млн рублей.