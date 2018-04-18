Как власти помогут садоводам Татарстана в 2018 году?

В прошлом году садоводческим объединениям из бюджета Татарстана выделили 550 млн рублей, были построены дороги, площадки ТБО. Планируются ли такие же меры поддержки в 2018 году?

В развитие инфраструктуры садоводческих хозяйств РТ в 2018 году вложат более 1 млрд рублей.

Так, 300 млн рублей запланированы в бюджете республики на строительство дорог к садоводческим обществам, 250 млн рублей — на развитие инфраструктуры садоводческих объединений.

Всего 800 млн даст республиканский бюджет, ещё 250 млн добавят сами садоводы на условиях софинансирования, рассказал «АиФ-Казань» глава Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин. Первые 500 млн уже распределены. Преимущество в получении денег от государства имеют объединения, где более 200 участков, мелким предложат скинуться, и желающие уже есть.

«Порядка 230 небольших СНТ готовы на софинансирование, — сказал Владимир Дейнекин. — От них нужна смета, потом они собирают средства на спецсчёте в банке, куда казначейство положит сумму из расчёта 2 рубля к 1 вложенному. Эти средства пойдут на внутреннюю инфраструктуру СНТ — дороги, трансформаторы, электросети, скважины и трубы и так далее». По данным пресс-службы президента РТ, скинуться готовы 12 муниципальных районов республики. Как пояснил глава Союза садоводов, это примыкающие к Казани Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Зеленодольский районы, три района Казани, Челны с Тукаевским районом.

Пока с софинансированием не всё ясно, признаётся Дейнекин. Раз задействованы госсредства, значит, должны быть торги. «Я считаю, этим должны заниматься сами СНТ. Это экономичнее, да и конт­роль со стороны садоводов даже больше, чем у государства», — считает он.

Садоводы мечтают продлить программу до 2021 года.