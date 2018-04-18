Ещё
Как власти помогут садоводам Татарстана в 2018 году?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как власти помогут садоводам Татарстана в 2018 году? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В прошлом году садоводческим объединениям из бюджета Татарстана выделили 550 млн рублей, были построены дороги, площадки ТБО. Планируются ли такие же меры поддержки в 2018 году?
В развитие инфраструктуры садоводческих хозяйств РТ в 2018 году вложат более 1 млрд рублей.
Так, 300 млн рублей запланированы в бюджете республики на строительство дорог к садоводческим обществам, 250 млн рублей — на развитие инфраструктуры садоводческих объединений.
Всего 800 млн даст республиканский бюджет, ещё 250 млн добавят сами садоводы на условиях софинансирования, рассказал «АиФ-Казань» глава Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин. Первые 500 млн уже распределены. Преимущество в получении денег от государства имеют объединения, где более 200 участков, мелким предложат скинуться, и желающие уже есть.
«Порядка 230 небольших СНТ готовы на софинансирование, — сказал Владимир Дейнекин. — От них нужна смета, потом они собирают средства на спецсчёте в банке, куда казначейство положит сумму из расчёта 2 рубля к 1 вложенному. Эти средства пойдут на внутреннюю инфраструктуру СНТ — дороги, трансформаторы, электросети, скважины и трубы и так далее». По данным пресс-службы президента РТ, скинуться готовы 12 муниципальных районов республики. Как пояснил глава Союза садоводов, это примыкающие к Казани Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Зеленодольский районы, три района Казани, Челны с Тукаевским районом.
Пока с софинансированием не всё ясно, признаётся Дейнекин. Раз задействованы госсредства, значит, должны быть торги. «Я считаю, этим должны заниматься сами СНТ. Это экономичнее, да и конт­роль со стороны садоводов даже больше, чем у государства», — считает он.
Садоводы мечтают продлить программу до 2021 года.
АиФ Казань: последние новости
Участники митинга против МСЗ в Казани: власть нас, народ, не уважает Утверждены изменения в составе правления ВТБ Госкомитет РТ отклонил законопроект о запрете МСЗ около населенных пунктов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1037
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды70
Засосало насмерть42
Нападение на школу произошло в Башкирии227
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение