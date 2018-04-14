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Парфёнов назвал целью ударов по Сирии попытку ослабить позиции России
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Парфёнов назвал целью ударов по Сирии попытку ослабить позиции России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
США не будут расширять военную группировку в Сирии и проводить широкомасштабную операцию, поскольку целью является расшатать позицию России по ключевым международным проблемам, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов.
По мнению парламентария, состоявшаяся в отношении Сирии агрессия стала для Вашингтона «демонстрацией силы».
«США пытаются удержать за собой статус мировой державы номер один и не стесняются применять для этого оружие. С другой стороны, вряд ли стоит ожидать в ближайшее время развёртывания широкомасштабный военной операции США и их союзников в Сирии», — считает депутат.
По мнению Парфёнова, обстрелы территории Сирии могут продолжаться, но они будут носить эпизодический характер. «Это будут отдельные разовые акции, потому что первоочередная задача для них (сил западной коалиции — прим. ред.) — расшатать позицию России по Сирии и в целом по ключевым международным проблемам», — считает депутат.
По его словам, с военной точки зрения ценность всех этих операций крайне не высока. Вместе с тем, Парфёнов уверен, что США продолжат усиливать давление на Россию по всем имеющимся каналам — дипломатическим, информационным, экономическим.
»Мы не должны в ответ грозить Западу ядерной палицей. Мы настроены не воинственно, но решительно, и для начала будем проводить через российский парламент новый пакет санкций в отношении США", — резюмировал законодатель.
В пятницу 13 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций направили на рассмотрение палаты законопроект об ответных мерах «на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц».
Документ предусматривает возможность введения ограничений, в частности, на импорт лекарственной, алкогольной, табачной, сельскохозяйственной продукции, а также запрет на госзакупки программного обеспечения из США и стран, поддержавших антироссийские инициативы.
Совет Думы планирует обсудить этот законопроект 16 апреля.
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