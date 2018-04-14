Парфёнов назвал целью ударов по Сирии попытку ослабить позиции России

По мнению парламентария, состоявшаяся в отношении Сирии агрессия стала для Вашингтона «демонстрацией силы».

«США пытаются удержать за собой статус мировой державы номер один и не стесняются применять для этого оружие. С другой стороны, вряд ли стоит ожидать в ближайшее время развёртывания широкомасштабный военной операции США и их союзников в Сирии», — считает депутат.

По мнению Парфёнова, обстрелы территории Сирии могут продолжаться, но они будут носить эпизодический характер. «Это будут отдельные разовые акции, потому что первоочередная задача для них (сил западной коалиции — прим. ред.) — расшатать позицию России по Сирии и в целом по ключевым международным проблемам», — считает депутат.

По его словам, с военной точки зрения ценность всех этих операций крайне не высока. Вместе с тем, Парфёнов уверен, что США продолжат усиливать давление на Россию по всем имеющимся каналам — дипломатическим, информационным, экономическим.

»Мы не должны в ответ грозить Западу ядерной палицей. Мы настроены не воинственно, но решительно, и для начала будем проводить через российский парламент новый пакет санкций в отношении США", — резюмировал законодатель.

В пятницу 13 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций направили на рассмотрение палаты законопроект об ответных мерах «на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц».

Документ предусматривает возможность введения ограничений, в частности, на импорт лекарственной, алкогольной, табачной, сельскохозяйственной продукции, а также запрет на госзакупки программного обеспечения из США и стран, поддержавших антироссийские инициативы.

Совет Думы планирует обсудить этот законопроект 16 апреля.