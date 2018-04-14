Алекс Лютый: как садист-полицай стал главным редактором в газеты в Москве

Коллаборационист Александр Юхновский, сотрудник тайной полевой полиции ГФП-721 Алекс Лютый, примерный советский гражданин Александр Мироненко — три абсолютно несовместимых образа сошлись в одном из самых жестоких нацистских карателей, который лишь по случайности был изобличён.

Предатель Юхновский

После прихода немцев на Украину отец Александра Юхновского, который был петлюровским офицером и украинским националистом, создал местную полицию, куда и пристроил своего 16-летнего сына. Так, осенью 1941 года Александр Юхновский, он же Хлыст, он же Алекс Лютый, начал служить переводчиком в немецкой полиции в городе Ромны . В апреле 1942-го он состоял уже в ГФП-721, где служил до августа 1944-го. Из оперативных сводок известно, что все это время он «участвовал в массовых расстрелах и истязаниях советских граждан».

Задачей ГФП была так называемая работа с населением — всех, кто симпатизировал Красной Армии или проявлял сопротивление немецким военным, подвергали пыткам и казням. Юхновский активно участвовал в допросах и экзекуциях, отличаясь безудержным садизмом. Тайная полевая полиция занималась также поиском и уничтожением разведчиков, радисток, партизан. Алекс Лютый лично застрелил и забил до смерти тысячи советских граждан, убивал женщин и детей.

Ужасающая жестокость

Один из самых ярких фактов проявления жестокости и садизма в биографии Юхновского — шахта 4-4-бис «Калиновка», расположенная в Донецкой области, которая стала безымянной могилой для десятков тысяч мирных жителей. По рассказам свидетелей, в шурф бросали живых и мертвых и делали это на глазах у толп людей.

Во всех зверствах всегда выслуживался перед немецкими хозяевами Алекс Лютый. Он бил дубинкой, пинал ногами, таскал за волосы, наносил увечья — все это доставалось тем, кто попал ему под руку независимо от пола и возраста. Как рассказывали очевидцы, делал это Лютый с особым азартом, словно получая от этого удовольствие. В шурф шахты сыпали каустическую соду для уплотнения человеческих тел. Перед отступлением немцы завалили ствол шахты.

Из 365 метров глубины шахты 330 метров были завалены трупами. Ширина шурфа — 2,9 метра. По приблизительным подсчетам, «Калиновка» стала местом казни 75 тысяч человек. Это самое массовое захоронение на планете.

Из воспоминаний свидетелей

Свидетель Хмиль, задержанный в ходе облавы, вспоминал: «Я просил Сашу, чтобы он меня не бил, говорил, что ни в чем не виноват, даже вставал перед ним на колени, но он был неумолим. Переводчик Саша допрашивал меня и избивал с азартом и инициативой».

Многочисленные очевидцы говорят примерно то же: «Избивал резиновым шлангом сбежавшего из лагеря и пойманного в облаве пленного, ломал ему пальцы», «На моих глазах Юхновский расстрелял какую-то девушку. Ей было лет семнадцать. За что, не сказал», «Летом 1943 года он избил какую-то женщину до бессознательного состояния. Потом ее выбросили во двор, потом увезли».

Из воспоминаний слесаря Авдеева: «В мае 1943 года два немецких офицера вытащили из легковой машины девочку лет 10-12 и поволокли к стволу шахты. Она упиралась изо всех сил и кричала: „Ой, дядечка, не стреляйте!“ Крики раздавались долго. Потом я услышал выстрел, и девочка перестала кричать». Рассказывали свидетели и о том, как сбросили в шахту двух живых детей. Сторожа делились воспоминаниями, как издевались над женщинами с грудными детьми — матерей убивали, а младенцев живыми бросали в шахту вслед за ними.

Авторитет у немцев

Лютый — единственный из всех хиви (добровольных помощников вермахта), состоявших в ГФП-721, кто был награжден немецкой медалью «За заслуги для восточных народов». Более того, как вспоминали его сослуживцы, все полицаи боялись Алекса, при том что многие годились ему в отцы. По словам свидетелей, полицаи беспрекословно выполняли указания Лютого. В показаниях одного из них сообщалось, как в каком-то городке Алекс Лютый дал по лицу пытавшемуся возражать бургомистру, и присутствовавший заместитель начальника ГФП-721 Мюллер одобрил это.

Крутой поворот судьбы

Летом 1944 года жизнь Алекса Лютого круто изменилась: в Одесской области он отстал от обоза ГФП-721 и через какое-то время явился в полевой военкомат РККА, назвавшись именем Мироненко. Чуть позже его опознал красноармеец Шумейко, знавший Юхновского. Юхновский предложил ему пройти к командиру и все выяснить и по дороге в штаб заколол Шумейко ножом.

Александр Мироненко

В Советской армии Мироненко служил с сентября 1944 года до октября 1951-го. Был командиром отделения, помкомвзвода в разведроте, начальником канцелярии мотоциклетного батальона, затем писарем штаба 191-й стрелковой и 8-й гвардейской механизированной дивизий.

Его наградили медалью «За отвагу», медалями за взятие Кенигсберга Варшавы , Берлина. Как вспоминали сослуживцы, он отличался немалой храбростью и хладнокровием. Он работал в редакции газеты «Советская армия», печатал переводы, статьи, стихи.

Работал и на радио. За время службы в Политуправлении получал многочисленные благодарности, причем, по иронии судьбы, за выступления и публицистику, разоблачавшие фашизм.

В 1946 году 21-летний Мироненко вступил в комсомол, его избрали в местное бюро ВЛКСМ. Он писал статьи в газеты, обличая фашизм и прославляя наших доблестных воинов-победителей. С учетом талантов Александра его откомандировали в газету «Советская армия». В редакции Мироненко работал в международном отделе, поскольку знал украинский, русский, польский и немецкий языки. После демобилизации Александр вместе с женой приехал в Москву , где быстро сделал журналистскую карьеру, стал главным редактором газеты «Красный воин».

Разоблачение

По одной из версий, разоблачила садиста его жертва. Уроженка Кадиевки, в которой Лютый учинил много кровавых злодеяний, Вера Кравец случайно столкнулась с ним лицом к лицу в Москве. Она вспомнила, что именно он бил ее, пытал и сбросил в шурф шахты. Вера отправилась в управление КГБ, и ее показания стали поводом для пересмотра архивных документов и возбуждения дела.

Вторая версия говорит о том, что Мироненко был выдвинут в партком издательства. В связи с этим необходимо было документально подтвердить получение ордена Славы, о котором он везде заявлял. Этого он сделать не смог, и проведенная проверка выявила расхождения в двух написанных им автобиографиях: в одной он писал, что служил в Красной Армии с начала войны, в другой, — что до 1944 года проживал в оккупации на Украине. Членам парторганизации это показалось подозрительным, тем более что впервые нестыковки в биографии фигуранта были замечены еще в 1959 году. Из министерства наверх был послан соответствующий запрос. Оперативные работники просматривали массу отрывочных свидетельств, мимолетных упоминаний, случайных оговорок, отбирая необходимые факты. И довольно быстро единство журналиста и карателя стало следственной гипотезой, а затем основанием для возбуждения уголовного дела.

Сотрудники следственных органов смогли доказать многочисленные преступления предателя. Нацистский каратель Юхновский, долгое время скрывавшийся под именем Александра Мироненко, был приговорен к смертной казни. В 1977 году приговор был приведен в исполнение.