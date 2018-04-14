Вице-губернатор Ленобласти: «Рассказывать дольщикам о своих планах мы больше не будем»

Один из самых скандальных долгостроев Ленобласти , ЖК «Силы природы», вернулся к тому, с чего начинал: денег на достройку, как и подрядчика, нет, понятных сроков по «ключам» — тоже. «Общественный контроль» зашел к зампредседателя правительства области Михаилу Москвину , чтобы услышать о том, как чиновникам навредила их открытость и какие санкции за отказ от финансирования проекта получит «Балтинвестбанк»

— Всю неделю сообщество обсуждает крушение планов правительства области и надежд дольщиков на достройку ЖК «Силы природы». Почему рассыпалась эта конструкция?

— Руководство компании «РР-Сити», с которой мы вот уже несколько месяцев работаем над созданием схемы завершения «Сил природы», в понедельник сообщило нам, что они снимают своих людей с площадки, останавливают сделку по покупке компании — застройщика комплекса и фиксируют убытки.

— О каком объеме убытков со стороны подрядчика идет речь? Планирует ли «РР-Сити» их кому-то выставлять?

— Ну, если только Осокину. Понятно, что они вкладывались в юридическую поддержку, в охрану объекта, в аудит, непосредственно в работы по домам, может, что-то удастся использовать дальше. Мы же просто примем эту информацию к сведению. Сколько именно компания вложила — я не знаю.

— Каковы реальные причины отказа «Балтинвестбанка» от финансирования достройки? Потому что менеджмент «РР-Сити» говорит, что дело не в «плохом» аудите проекта и не в репутационных рисках…

— Давайте все-таки поставим себя на место владельцев банка, давайте помечтаем. Нам предлагают инвестиционно привлекательный проект. Но по этому проекту все время происходят массовые негативные явления… Имя банка — на плакатах людей, перекрывающих Токсовское шоссе никому не нужно.

— Ну, это палка о двух концах. Потому что когда на деньги банка объект все-таки достраивается — то это «плюс» в карму…

— Это вопрос сложный. Можно получить положительную репутацию, если сдать объект досрочно. А можно и минус — если сорвать сроки. И рисков получить «минус» — больше, причем на пустом месте. А что самое страшное для банка — потерять вкладчиков, которых он зарабатывает в том числе репутацией.

— Откуда берется срыв сроков при стабильном финансировании банка и добросовестном подрядчике, коим, как казалось, был «РР-Сити»?

— Это может быть масса чисто технических вещей. Ну, к примеру, согласование с железной дорогой прокола для сетей — вот вам и затяжка на месяц, согласование по берегоукреплению на участке под строительство жилья — все это вещи, ход которых спрогнозировать сложно.

— А разве это не должно быть на совести правительства области? Как административное сопровождение проблемного объекта?

— Конечно, но сроки даже с нашей поддержкой — неконтролируемы. Ну, к примеру, мы меняем недобросовестного подрядчика на объектах программы расселения аварийного жилья. Так вот, к новому подрядчику приходят и забирают людей со стройки, потому что, оказывается, у них патенты на работу не в области, а в Петербурге . Ну, всегда такой риск на стройке есть, это жизнь, уложить ее в шаблоны, которые хотят видеть дольщики O2 Development, невозможно. И каждое слово, сказанное им, обращается против нас. Лучше ничего не говорить — ни за что не будешь отвечать. Но говорить приходится, вот только слушать никто из дольщиков не хочет.

— Сейчас дольщики уверены, что их ожидания были обмануты дважды, что власть дала ложную надежду. Чему лично вас научила ситуация с потерей инвестора и подрядчика?

— Правительство Ленобласти ведет исключительно открытую политику, для того чтобы людям было понятно — что мы делаем, что происходит на объекте. Но, к сожалению, мы получили достаточно негативную ответную реакцию нашей открытости. Поэтому впредь — до тех пор, пока не будут приняты какие-то решения, подписаны документы — до тех самых пор о своих планах мы рассказывать больше не будем.

— 800 млн рублей, которые необходимы на достройку объекта — что входит в эту сумму?

— Это цифра из аудита «РР-Сити», пока мы говорим о ней. Это исчерпывающая сумма, необходимая для ввода первой очереди в эксплуатацию, включая водоснабжение и канализование, включая те трубопроводы, которые подходят к домам.

— Пайщики активно обсуждают документы аудита, в соответствии с которыми часть конструктивных элементов или даже помещений уже непригодна для использования и объемы нужно переделывать…

— Аудит содержит в себе все мероприятия, необходимые для ввода домов в эксплуатацию. Если в процессе ввода нужно что-то из конструктива заменить — это будет заменено. Все, что обсуждается в сообществах, — это некие эмоции, манипуляции людей, которые вовлечены в этот процесс. В том числе дольщики и пайщики.

— Можно ли, с учетом отказа банка, говорить о том, что 8 га «Сил природы» и банковские 24 га — это две разные истории и разные проекты в перспективе?

— Это зависит от того, кто придет в стройку. Если новое лицо будет готово вести переговоры с «Балтинвестбанком» — это одна ситуация. Если приходит инвестор, которому обещаны какие-то иные преференции по другим участкам — другая ситуация. Но я хочу отметить вот какой момент: если «Балтинвестбанк» захочет застроить свои 24 га, то мы их без учета этих печально известных 8 га рассматривать не будем. Просто на уровне ППТ не дадим. Мы об этом банку официально сообщили.

— С июля начнется процедура банкротства ЖСК «Муринское-1», удастся ли пайщикам сохранить права на землю с учетом, мягко скажем, очень разных настроений внутри самого сообщества?

— Что я могу сказать? Если такое решение примет суд, то процедура пойдет в соответствии со 127-ФЗ. Если они не наберут кворума — это их проблемы, значит, пайщикам это не надо — и они попадут в конкурсную массу вместе с денежными кредиторами.

— Возможна ли ситуация, при которой пайщикам придется что-то доплачивать на достройку корпусов?

— Такая возможность может быть регламентирована уставом ЖСК «Муринское-1», но, замечу, ни разу в истории Ленобласти таких прецедентов не было (за исключением доплат за переступку прав в процедуре банкротства, но тут мы всегда стремимся минимизировать эти суммы). Наша позиция такова: пайщики не должны переплачивать сверх того, что они приобрели. Ну, и достроить дом, собирая с пайщиков дополнительные деньги, все равно нереально.

— Будете ли подключать к работе над проектом новую Дирекцию комплексного развития территорий?

— Она тут просто ничего не сможет сделать. Сюда нужно подключать того, у кого есть деньги. Понимаете, без 24 га «Балтинвестбанка» путь у проекта только один — поиск богатого застройщика, у которого вдруг возникнет желание подключиться.

— Вы таких в области видите?

— Пока с ними сложно, потому что без банковского финансирования трудно всем даже на своих площадках. С другой стороны, «Балтинвестбанк» может передать застройщику право на развитие этих 24 га, тогда недострой пойдет в комплексе, в нагрузку.

— Вы заявляли, что регион возьмет на себя часть затрат по социальной инфраструктуре, но глава региона Александр Дрозденко отмечал, что ни копейки бюджетных средств на долгострои не пойдет.

— На себя мы брать ничего не будем и выделять деньги тоже не можем — это законом запрещено. Речь идет о включении этих соцобъектов в программу «Стимул» с федеральным софинансированием или другие механизмы, которые тем или иным образом снижают бремя застройщика — но не за счет бюджетных инвестиций.

Напомним, ранее управляющий партнер CLC Наталья Шатихина добилась встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и договорилась с ним о перемирии в войне вокруг долгостроя «Силы природы». Привлеченный ею инвестор уже дал денег на разморозку стройки, которая простояла больше года, а до конца марта стороны планируют принять совместную дорожную карту по завершению строительства.