«Можно поздравлять?»: кольцо на руке певицы МакSим приняли за обручальное

Популярная певица МакSим уже больше месяца интригует своих поклонников публикациями в соцсетях. Ранее артистка выкладывала совместные фотографии со своим бывшим супругом Алексеем Луговцовым, потом выяснилось, что мужчина принял участие в съемках ее нового клипа, а сейчас Интернет-пользователи разглядели на руке исполнительницы кольцо, которое они приняли за обручальное.

Российская певица, композитор и автор песен не очень охотно делится с общественностью подробностями своей личной жизни. Женщина довольно редко показывает кадры из семейного архива. Однако в ее Инстаграм-аккаунте часто появляются фотографии с концертов или каких-либо светских мероприятий. Вот и сейчас она опубликовала в личном микроболге серию снимков с прошедшей презентации видеоклипа, записанного в поддержку российских футболистов перед грядущим мировым первенством. «На презентации видеоклипа в поддержку сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу»

Однако ее поклонники в основном принялись обсуждать попавшее в кадр кольцо на правой руке исполнительницы, которое они посчитали обручальным и уже собрались поздравлять артистку со знаменательным событием в ее жизни. «Кольцо… На правой руке…» «Да, колечко подозрительное» «Колечко-колечко-кольцо?.. Можно поздравлять?» «Марина, дай Бог Вам здоровья сил добра и творческих успехов!» «Спасибо за песни. И счастья в личной жизни» Напомним, что в октябре 2008 года на острове певица вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова. В марте 2009 года МакSим родила дочь, которую назвали Александрой. В 2011 году Алексей и Марина развелись. В октябре 2014 года артистка родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова , а в сентябре 2015 года стало известно о разрыве их отношений.

Кстати, одно из фото дочери МакSим сильно огорчило ее поклонников. Причиной этому стало то, что Александра предстала перед пользователями сети в компании медведя. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!