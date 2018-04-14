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Роспотребнадзор закрыл кафе «У бани» в связи с отсутствием туалетов и раковин
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Роспотребнадзор закрыл кафе «У бани» в связи с отсутствием туалетов и раковин 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comРоспотребнадзор закрыл кафе «У бани» в связи с отсутствием туалетов и раковинПо результатам проверки индивидуального предпринимателя Шипова Н. И., осуществляющего деятельность в сфере общественного питания «У бани», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Батумская, д.7 «б», выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований СП 2.3.6.1079001 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.
Нарушения:
— в отсутствии санитарных узлов (туалеты, раковины для мытья рук) для посетителей и персонала;
— в отсутствии в производственном помещении подвода горячей воды;
— в неудовлетворительном содержании помещений (обеденный зал, барная стойка, производственное помещение);
— в отсутствии на реализуемую пищевую продукцию сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов;
— в применении гостированной стеклянной емкости с трещинами для алкогольной продукции;
— в отсутствии у продавца личной медицинской книжки, санитарной одежды, головного убора.
Поскольку дальнейшая работа данного предприятия с грубыми нарушениями требований санитарного законодательства создает реальную угрозу здоровью людей, должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в отношении ИП Шипова Н. И. составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, который был направлен в Приокский районный суд г. Н. Новгорода для принятия решения об административном приостановлении деятельности предприятия общественного питания.
19 марта 2018 года постановлением Приокского районного суда г. Н. Новгорода по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении ИП Шипова Н. И. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности предприятии общественного питания «У бани» на срок 60 суток.
Решение вступило в законную силу.
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