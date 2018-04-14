После бомбёжки Сирии начало ЧМ может быть перенесено, «Ливерпуль» нацелился на Дибалу, «Барселона» проведет следующую ЛЧ без зрителей: горячие слухи…

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию. "Ливерпуль" нацелился на Дибалу Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала в прошлом выпуске нашей рубрики обсуждался в свете переговоров с мадридским «Атлетико». Сейчас Дибала рассматривается под пристальным вниманием нашей рубрики уже как один из новичков английского «Ливерпуля». Английская команда, прошедшая в полуфинал главного еврокубка, собирается обратить свой взор на Дибалу, который на данный момент является одним из трёх основных форвардов «старой синьоры». «Ювентус» не собирается соглашаться на продажу Дибалы за 100 миллионов евро. В свою очередь, «Ливерпуль» не собирается наращивать цену за аргентинского форварда. «Ювентус» по футбольным закрытым каналам уже дал понять англичанам, что им не удастся два сезона подряд покупать в Серии А лидеров атаки за смехотворную сумму. Речь идёт о Мохаммеде Салахе , которого мерсисайдцы приобрели по цене, которая вдвое ниже его реальной стоимости. Трансфер Дибалы возможен только в пределах предложенных «Ювентусу» 200 миллионов евро. За меньшую сумму аргентинец на «Энфилд» не переберется. К тому же вызывают сомнения и перспективы игрока. Покидать «Ювентус» ради «Ливерпуля», мягко говоря, странно и у Пауло давно в вариантах переход в "Реал" или «Барселону». Embed from Getty Images После бомбёжки Сирии ЧМ в России может быть отложен "Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада . Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции Великобритании началась", — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Атака США, Франции и Великобритании по независимому суверенному государству Сирии была в большей части отражена силами ПВО Сирии. Как считают политологи, следующий ход в виде ответа принадлежит России, имеющей свои интересы по отстаиванию мира на Ближнем Востоке. Политические события, случившиеся в ночь с 13 на 14 апреля, могут повлиять на дату начала чемпионата мира в России. По неподтверждённой информации, оргкомитет ФИФА обеспокоен максимальным напряжением, которое сейчас происходит во взаимоотношениях США и России, а также союзников двух государств. Политический хаос в мире может помешать старту мирового первенства в России. ФИФА ещё раз подчёркивает, что планов переноса Мундиаля в другую страну нет. Речь идёт исключительно о дате переноса чемпионата на тот случай, если на Ближнем Востоке состоится очное столкновение стран НАТО и Российского Союза (РФ, Китай Иран ). "Барселона" останется без поддержки Английский «Челси» направил официальную жалобу на действия фанатов «Барселоны» после матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики «пенсионеров» на выходе со стадиона «Камп Ноу» были избиты фанатами «Барселоны», а также силами местного правопорядка. Последние использовали против англичан дубинки, электрошокеры и другие методы воздействия на многочисленную толпу. Полиция выборочно выдёргивала из толпы людей в синих шарфах, бросала их на пол и била дубинками. Сообщается, что после открытия дисциплинарного дела против «Барселоны» будут исследованы все действия местных властей. В случае, если УЕФА докажет акцентированность таких ударов, каталонцам грозит наказание в виде проведения матчей без зрителей в следующем раунде группового этапа Лиги чемпионов. Embed from Getty Images Венгер останется в «Арсенале» в случае победы в Лиге Европы Лондонский «Арсенал» пробился в полуфинал Лиги Европы. «Канониры» намереваются с помощью второго по значимости еврокубка обеспечить себе забытую европейскую славу и дальнейшую работу Арсена Венгера. Нападающий «канониров» Александр Ляказетт раскрыл секрет разговора руководства клуба с Венгером после выхода команды в полуфинал турнира. По словам Ляказетта в случае победы «канониров» в Европе Арсен Венгер будет работать на "Эмирейтс" и в дальнейшем. «Канониры» занимают в чемпионате Англии шестое место и пробиться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу у них не удастся. Зато победа в Лиге Европы дарует команде автоматическую путёвку в Лигу чемпионов. "Тосно" снимется с чемпионата по окончании года Команда из Ленинградской области «Тосно» рискует сняться с официальных соревнований по окончании нынешнего сезона. Акционер клуба — компания «Форт Груп» — тянула команду в одиночку, но справиться с финансовыми обязательствами уже не может. Источники в команде сообщают о том, что на днях состоялось собрание, на котором футболистам объявили об отсутствии денег на дальнейшее существование. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не стал подтверждать данную новость. Сообщалось, что руководство «Тосно» надеялось получить помощь губернатора, но встреча с ним сорвалась в последний момент. Валерий КАРАПЕТЯН.