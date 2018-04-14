Путин указал Собянину на хронические проблемы Москвы: пробки и мигранты 

«Есть и хронические проблемы, о которых вы хорошо знаете», — сказал Владимир Путин Сергею Собянину. «Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более чёткого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали», — подчеркнул глава государства.
По сообщению РИА Новости, на этой встрече мэр попросил президента рассмотреть идею создания в столице научно-производственного кластера. Президент назвал это предложение интересным. Главное, по словам Путина, «никому не мешать, не связывать руки, а только помогать всем участникам этого процесса».