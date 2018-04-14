Ещё
Свыше 20 млн руб поступят в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение ВРИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 20 млн руб поступят в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение ВРИ 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 20 миллионов рублей поступят от областного предпринимателя в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) с земель «для сельхозпроизводства» на земли «для ИЖС», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Еще один предприниматель воспользовался услугой по рассрочке платежа за изменение вида разрешенного использования — свои финансовые обязательства начал исполнять собственник двух земельных участков в Раменском районе, который перечислил первый взнос за изменение ВРИ — 2,8 миллиона рублей в бюджет области.
«В 2016 году правительство Московской области перевело участки в Раменском районе из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и изменило их ВРИ с земель «для сельхозпроизводства» на земли «для ИЖС». Размер платы за оказанную услугу составил 20,108 миллиона рублей. Предоставление рассрочки оказалось хорошим решением создавшегося положения и помощью представителю бизнеса. Всю сумму он сможет погасить до 31 декабря 2019 года», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.
В настоящее время рассрочкой уже воспользовались собственники земли в Химках, Раменском и Сергиево-Посадском районах. На очереди — застройщик из Солнечногорского района.
«Мы заинтересованы в стабильном пополнении бюджета Подмосковья, но так, чтобы оно не ставило малый и средний бизнес в затруднительное положение и было посильно для граждан. С появлением рассрочки мы расширили возможности предпринимателей и граждан — теперь они могут не бояться больших сумм за изменение ВРИ, поскольку смогут их оплатить без процентов в период от полугода до трех лет», — отметил Аверкиев.
По мнению министра, бизнес оценил преимущества рассрочки и стал активнее прибегать к данному виду услуги. Правительство Московской области продолжит создавать условия для поддержки добросовестных предпринимателей и налогоплательщиков.
РИАМО: последние новости
Порядка 1 млн человек могут выйти на общеобластной субботник в Подмосковье В России предлагают запретить принимать на работу граждан США В Подмосковье весенние полевые работы начнутся с 14 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии260
Путин прокомментировал атаку по Сирии1527
«Оскорбление президента России неприемлемо»336
Захарова отреагировала на ночной удар125
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»202
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение