Свыше 20 млн руб поступят в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение ВРИ

Свыше 20 миллионов рублей поступят от областного предпринимателя в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) с земель «для сельхозпроизводства» на земли «для ИЖС», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Еще один предприниматель воспользовался услугой по рассрочке платежа за изменение вида разрешенного использования — свои финансовые обязательства начал исполнять собственник двух земельных участков в Раменском районе, который перечислил первый взнос за изменение ВРИ — 2,8 миллиона рублей в бюджет области.

«В 2016 году правительство Московской области перевело участки в Раменском районе из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и изменило их ВРИ с земель «для сельхозпроизводства» на земли «для ИЖС». Размер платы за оказанную услугу составил 20,108 миллиона рублей. Предоставление рассрочки оказалось хорошим решением создавшегося положения и помощью представителю бизнеса. Всю сумму он сможет погасить до 31 декабря 2019 года», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

В настоящее время рассрочкой уже воспользовались собственники земли в Химках Раменском и Сергиево-Посадском районах. На очереди — застройщик из Солнечногорского района.

«Мы заинтересованы в стабильном пополнении бюджета Подмосковья, но так, чтобы оно не ставило малый и средний бизнес в затруднительное положение и было посильно для граждан. С появлением рассрочки мы расширили возможности предпринимателей и граждан — теперь они могут не бояться больших сумм за изменение ВРИ, поскольку смогут их оплатить без процентов в период от полугода до трех лет», — отметил Аверкиев.

По мнению министра, бизнес оценил преимущества рассрочки и стал активнее прибегать к данному виду услуги. Правительство Московской области продолжит создавать условия для поддержки добросовестных предпринимателей и налогоплательщиков.