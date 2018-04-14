Пакт о ненападении и другие договорённости с СССР, которые не выполнила Германия

Отношения России Германии даже в мирное время были всегда напряженными и непредсказуемыми. На Германию нельзя было положиться, она легко давала обещания и также легко от них и отказывалась.

Пакт — оружие против СССР

Подписав 23 августа 1939 года совместный договор, СССР и Германия обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Соглашение было рассчитано на десятилетний период с автоматическим продлением каждые пять лет. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов отмечал, что «два самых больших государства Европы договорились о том, чтобы положить конец вражде, устранить угрозу войны и жить в мире между собой». «Если даже не удастся избежать военных столкновений в Европе, масштаб этих военных действий теперь будет ограничен», — рассчитывал глава внешнеполитического ведомства СССР. Надеждам Молотова не суждено было сбыться. Через два года после подписания пакта Германия в одностороннем порядке его нарушила. СССР выполнил свои обязательства и не стал вмешиваться в европейский конфликт, однако немецкая дипломатия утверждала обратное. [С-BLOCK] 22 июня 1941 года в день объявления войны немецкий посол Шуленбург явился к Молотову и сделал заявление о недопустимости подрывной деятельности СССР на территории стран, оккупированных Германией. Заявление, исполненное в ультимативной форме, означало невозможность дальнейших переговоров по этой теме. «Фюрер приказал германским Вооружённым силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами», — дополнил Шуленбург. Переводчик советской стороны Владимир Павлов тогда записал: «Шуленбург от себя лично добавил, что считает решение Гитлера безумием». Так, пакт Молотова-Риббентропа о ненападении, который многие рассматривали как удачу советской дипломатии в условиях европейского кризиса, в одночасье потерял свою юридическую силу. Для Германии пакт о ненападении был лишь одним из элементов геополитических игр. Вот что заявил Гитлер в разговоре со швейцарским дипломатом Карлом Буркхардтом за 12 дней до подписания пакта: «Всё, что я делаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими, разбить Запад и затем после его разгрома концентрированными силами обратиться против Советского Союза».

Невыплаченные репарации

По подсчетам советских экономистов ущерб, нанесенный Германией Советскому Союзу во Второй мировой войне составлял более 262 млрд долларов. На Ялтинской конференции 1945 года Сталин намеренно озвучил заниженную сумму репарационных выплат Германии — 20 млрд долларов, которая поровну делилась между СССР и союзниками. Советский лидер не хотел роста реваншистских настроений в побежденной стране. Союзники, разумеется, такое предложение не поддержали. Фактические поставки в СССР в рамках репараций историками оцениваются в 3-4% от общего ущерба, нанесенного Советскому Союзу. К примеру, по данным Польского института международных отношений (2005 год), СССР получил репараций на общую сумму в 3,081 млрд долларов (по курсу 1938 года), из которых на долю Польши пришлось 228 млн (порядка 7,5%). То есть, по мнению польской стороны, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, СССР получил чуть более 1% компенсаций. [С-BLOCK] Министерство финансов Германии настаивает на том, что нормативных записей о выплатах репараций странам-победителям не существует, однако российские историки уверены, что договоренности были и германская сторона их не выполнила. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев видит задачу российского руководства в том, чтобы получить итоговую сумму ущерба, нанесенного СССР в ходе Великой Отечественной войны. Предварительные грубые расчеты, по словам Дегтярева, показывают цифру в три-четыре триллиона евро. После окончания войны советское руководство гуманно подошло к вопросу германских репараций. Вместо наложения денежной контрибуции, которая окончательно подорвала бы экономику разделенной Германии, Сталин потребовал компенсаций в виде поставок немецкого технического оборудования. Западная зона оккупации изначально была технологически более развита, чем восточная. Поэтому Советский Союз договорился с союзниками о том, что часть заводов, находящихся в их оккупационных зонах, будет передана Москве в качестве репараций. Летом 1945 года на Потсдамской конференции было решено, что СССР из западных зон оккупации получит 15% капитального оборудования, пригодного для использования, в обмен на эквивалентную стоимость различных товаров и материалов. [С-BLOCK] Однако, по мнению научного сотрудника Российского института стратегических исследований Константина Залесского, союзники нас кинули. «Они выслали в СССР единицы производств — едва ли десятую часть обозначенных позиций», — отметил Зелесский. Также он обращает внимание на сумму недополученной прибыли от «непоставок причитающегося нам оборудования из ФРГ, непроизведенных товаров, торможения общего хозяйственного развития лежащей в руинах страны». Примечательно, что СССР отчасти даже вернул изъятый у Германии репарационный капитал. В 1950-е годы Советский Союз фактически кормил свою зону оккупации: строил концессионные предприятия, возвращал культурные ценности, обустраивал жизнь и быт побежденного народа. Ни одна другая страна-победитель такой благотворительностью не занималась.

ФРГ уходит в НАТО

Одним из главных итогов Потсдамской конференции было решение о полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее Вооруженных сил и ликвидации военной промышленности. Однако очень скоро политический климат изменился, что уловила американская пресса. «Эпоха Ялты прошла. Разделение Германии развяжет нам руки для включения Западной Германии в систему западных государств», — писали американские СМИ. 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от советского влияния был создан военный блок НАТО, а 23 мая того же года на территориях американской, британской и французской зон оккупации появилось новое государство — Федеративная Республика Германии (ФРГ). Без сомнения, эти два события взаимосвязаны, так как ФРГ была важнейшим плацдармом в непосредственной близости от «железного занавеса». [С-BLOCK] Союзники, выступающие гарантами безопасности в Европе, уже не возражали против милитаризации Германии. На предложение Советского Союза подписать с Германией мирный договор при условии ее неучастия в военных блоках Запад ответил отказом. Через 10 лет после окончания Второй мировой войны 6 мая 1955 года ФРГ присоединяется к Североатлантическому альянсу. В ФРГ своих амбиций не скрывали. «Германское государство, которое после коллапса не прекратило существовать, сохраняется и после 1945 года, даже если и созданная на основании Основного закона структура временно ограничивается в своём действии на часть территорий этого государства. Таким образом Федеративная Республика Германии идентична с Германской империей», — гласило постановление Конституционного суда ФРГ 1957 года.

Разрушение границ

В октябре 1969 года канцлер ФРГ Вилли Брандт провозгласил «новую восточную политику», в которой объединение Германии переставало быть обязательным условием в отношениях между Востоком и Западом. 12 августа 1970 года был заключен Московский договор, согласно которому ФРГ и СССР обязались соблюдать территориальную целостность всех европейских государств в их фактических границах. В частности, западногерманское правительство признавало существующие границы между ФРГ и ГДР. Заключительный акт Хельсинкского совещания, подписанный 1 августа 1975 года, в том числе и ФРГ, также гарантировал европейским странам неизменность границ. Однако всё изменилось в конце 1989 года, когда Советский Союз находился на грани коллапса. Западногерманский канцлер Гельмут Коль , получив безоговорочную поддержку американского президента Джорджа Буша-старшего , запустил процесс объединения Германии, который нарушал все предыдущие договоренности. 18 мая 1990 года в Бонне подписывается договор о создании единого экономического пространства между ФРГ и ГДР. 1 июля на территории ГДР входит в обращение западногерманская марка, в то время как марка ГДР упраздняется. 31 августа заключается Договор об объединении ФРГ и ГДР. Западу оставалось только заручиться согласием Горбачева.

НАТО расширяется