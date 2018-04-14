«Надо спасать Челябинск»: участники экомитинга потребовали контролировать выбросы в режиме онлайн

Модернизировать систему контроля заводов, вынести предприятия за пределы города, запретить строительство Томинского ГОКа и остановить вырубку леса. Такие требования выдвинули участники народного схода « Челябинск дыши», который состоялся в субботу, 14 апреля, в сквере имени Колющенко.

Сотни собравшихся выступили против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как отметил лидер движения «Стоп-ГОК» Василий Московец , РМК продолжит вести работы, «несмотря на слова поддержки Владимира Путина ». Он также напомнил, что в середине апреля 1945 года было принято решение создать 30-километровый лесной пояс возле Челябинска, чтобы защитить город от воздействия заводов, которые были построены в военные года.

Василий Московец затронул тему общественного обсуждения по рекультивации Коркинского разреза. Он возмутился, что оно пройдет в коркинском ДК, ведь в нем хотят поучаствовать и жители Челябинска.

Экоактивист Дмитрий Закарлюкин , известный прежде всего акциями по раздельному сбору мусора, отметил, что в Челябинске должна быть создана современная система мониторинга состояния окружающей среды: довести число станций Росгидромета до 20 штук, установить газоанализаторы на границах санитарных зон предприятий, а также на трубах. Полученные результаты должны быть доступны в режиме онлайн. Крупные предприятия, по мнению активистов, нужно перенести за город. Речь идёт о «Мечел-Коксе», ЧМК, ЧЭМК, электродном заводе.

Выступавшие также заявили о необходимости высадить в городе не менее миллиона деревьев в течение трёх лет.