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ООО «Криомашгаз» опубликовал информацию о строительстве завода в Псковской области
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ООО «Криомашгаз» опубликовал информацию о строительстве завода в Псковской области 

Псковская губерния 52 минуты назад
Фото: Псковская губерния
ООО «КриомашГаз» разместило на своём сайте информацию о реализации проекта по созданию малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) в Псковской области. Завод рассчитан на производство сжиженного природного газа в объеме 12 тонн в чаc. Предположительно, строительство будет вестись на базе Псковской ГРЭС (Дедовичский район). По данным компании, технология производства основана на смешанном хладагенте. Основные направления использования СПГ — газификация объектов, удаленных от газовых сетей и использование в качестве топлива для автомобильного, авиационного, железнодорожного и речного транспорта. Транспортировка СПГ будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом. Отметим, что в Ингушетии у ООО «КриомашГаз» возникли сложности с реализацией проекта. Как сообщает «Коммерсант — Воронеж», еспубликанский министр экономики Умалат Торшхоев сообщил о готовности расторгнуть с компанией договор о реализации проекта, поскольку за два года инвесторы так и не начали строительство, а только требовали налоговых льгот и безвозмездного предоставления 10 га земли. Однако глава «КриомашГаза» Роман Шультиев утверждает, что не отказывается от намерений построить завод СПГ и в Ингушетии, и в Черноземье, и под Псковом. «Все эти три схожих проекта мы планируем строить параллельно. Но есть сложности с оформлением участков, нужно время на перевод их в категорию земель промышленности, поэтому все затягивается», — заявил Шультиев. Он также сообщил, что аналогичные ингушским условия налоговых льгот компания хочет получить и в Псковской, и в Воронежской областях также до начала строительства, «чтобы рассчитать параметры банковского финансирования». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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