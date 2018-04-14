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«Они вечно на что-то жалуются»: управляющая компания Волгограда забыла про жалобы ветеранов
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«Они вечно на что-то жалуются»: управляющая компания Волгограда забыла про жалобы ветеранов 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Грязные и заплеванные полы в подъездах, сломанные заборы и разбросанный по всему двору мусор — вот лишь несколько пунктов из длинного списка недочетов, на который жалуются жители двора на 7-й Гвардейской, 7.
— Несмотря на свой почтенный возраст, я — ветеран войны — каждый день выхожу на прогулку по двору, — рассказывает волгоградец Анатолий Петров. — В последнее время пейзаж не доставляет никакой радости: в подъезде грязь и стоящая столбом пыль, из-за которой меня раздирают приступы сухого кашля. А что на улице? Дворники не появляются тут месяцами. Если и нагрянут по большим праздникам, то лишь для отвода глаз. Я каждый раз натыкаюсь на выброшенные бутылки, грязные стаканчики. Все видим, какой бардак. А в управляющей компании его словно не замечают.
Коммунальщики, обслуживающие дома на 7-й Гвардейской, оказались на 100% уверены в своих сотрудниках. По мнению инженера управляющей компании, проблема лишь в брюзгливости пенсионеров.
— Пожилые люди всегда чем-то недовольны. Даже малейший пустяк вызывает у них возмущение, — убеждена главный инженер УК «Центрального района» Екатерина Фролова. — В то, что наши сотрудники не убирают двор, я просто не верю. Каждый день сотрудники отчитываются о работе: если что-то было иначе, мы бы оперативно среагировали. Что касается поваленных заборчиков, то мы постараемся их восстановить.
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