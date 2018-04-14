«Они вечно на что-то жалуются»: управляющая компания Волгограда забыла про жалобы ветеранов

Грязные и заплеванные полы в подъездах, сломанные заборы и разбросанный по всему двору мусор — вот лишь несколько пунктов из длинного списка недочетов, на который жалуются жители двора на 7-й Гвардейской, 7.

— Несмотря на свой почтенный возраст, я — ветеран войны — каждый день выхожу на прогулку по двору, — рассказывает волгоградец Анатолий Петров . — В последнее время пейзаж не доставляет никакой радости: в подъезде грязь и стоящая столбом пыль, из-за которой меня раздирают приступы сухого кашля. А что на улице? Дворники не появляются тут месяцами. Если и нагрянут по большим праздникам, то лишь для отвода глаз. Я каждый раз натыкаюсь на выброшенные бутылки, грязные стаканчики. Все видим, какой бардак. А в управляющей компании его словно не замечают.

Коммунальщики, обслуживающие дома на 7-й Гвардейской, оказались на 100% уверены в своих сотрудниках. По мнению инженера управляющей компании, проблема лишь в брюзгливости пенсионеров.