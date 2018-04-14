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Роскомнадзор утвердил механизм ограничения для зарубежных печатных СМИ
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Роскомнадзор утвердил механизм ограничения для зарубежных печатных СМИ 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров утвердил порядок аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ", — говорится в документе.
Согласно документу, основанием для аннулирования могут являться несоответствие продукции издания требованиям законов РФ «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Отмечается, что по результатам проверки СМИ должностное лицо должно составить докладную записку с указанием даты и времени проведения мероприятия, имени и должности проводивших проверку, название и вид СМИ, номер и дату разрешения на его распространение, сведения о выявленном несоответствии.
К докладной записке должен прилагаться экземпляр продукции зарубежного СМИ, в котором выявлено несоответствие, уточняется в сообщении. Территориальные органы Роскомнадзора не позднее 1 рабочего дня с момента составления докладной записки должно направить письмо в уполномоченное подразделение Роскомнадзора. Не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации письма на имя руководителя ведомства или его заместителя готовится докладная записка о наличии оснований для аннулирования разрешения на распространение СМИ.
Добавляется, что руководитель Роскомнадзора или его заместитель принимают решение об аннулировании разрешения в течение 10 рабочих дней с даты поступления докладной записки. Данное решение оформляется в виде приказа. Копию приказа направляют в течение трех рабочих дней распространителю продукции зарубежного периодического печатного издания.
Копия может быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом, электронной почтой или с использованием иных средств, подчеркивается в документе.
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