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Собянин сообщил Путину о начале строительства большого подземного кольца Москвы
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Собянин сообщил Путину о начале строительства большого подземного кольца Москвы 

ТВ Центр 36 минут назад
Фото: ТВ Центр
Деловую тональность разговора Владимир Путин обозначил с первых слов. Жизнедеятельность столицы — в поле зрения президента, передает «ТВ Центр».
"В качестве положительных моментов могу отметить финансовое состояние. Ясно, что дело не только в большом количестве резидентов, которые зарегистрированы в столице, но и в том, как ведутся дела в этой сфере. Потому что не так важно количество денег, как важно, как ими распоряжаются. В целом ваша команда работает профессионально, обеспеченность очень высокая. Самая низкая в стране безработица, это тоже надо отметить. Рост ВРП выше, чем в среднем по стране", — заявил глава государства.
Растущий товарооборот, повышение зарплаты, — позитивная динамика налицо: столица продолжает поступательное развитие. Свои «слабые» стороны — извечный транспортный вопрос и миграцию — Москва не замалчивает. Наоборот, решает.
"Есть и большие проекты, которые Вы осуществляете, в том числе и по развитию транспортной сети. Это и развитие метро, совсем недавно очередная станция была введена в строй", — сказал Путин.
Город вкладывает немалые средства в развитие транспортных коммуникаций. Некогда амбициозный план — замкнуть вторую кольцевую метро в течение 4-5 лет — уже не кажется фантастикой. Вполне реальность.
"Вы в свое время присутствовали, помогали запустить московское центральное кольцо, по сути дела наземное метро. Сейчас мы приступили к строительству большого подземного кольца, и первый сегмент этого кольца — от Сити до Динамо — мы запустили уже в этом году, и дальше будем ежегодно запускать сегменты", — рассказал Собянин Путину.
Работа ведется одновременно под землей, в проектных бюро и на станциях. Два новых кольца — МЦК и линия в подземке — станут главными транспортными артериями города. Развиваются и пригородные железные дороги. Все для того, чтобы дорожная обстановка изменилась к лучшему. Развитая транспортная сеть даст новую жизнь окраинам. Туда придут строители. Бизнес-активность инвесторов дает доход в городскую казну.
"Таким образом, инвестиции в основной капитал с 2010 года в сопоставимых ценах выросли на 176%, то есть с 700 (миллиардов — прим. ред.) практически до двух триллионов рублей. Причем это инвестиции в самые разные сектора: и в производство, и в науку, и в инновационную экономику, автомобилестроение и так далее. То есть там нет какого-то гипертрофированного сегмента, все равномерно по всем структурам", — отметил мэр Москвы.
Промышленность — была и остается основой московской экономики. И здесь есть чем гордиться. По всем ключевым отраслям — производство строительных материалов, электрического оборудования, автомобилей, компьютерной техники, лекарств и комплектующих для железнодорожного транспорта — небывалый рост. За год со 113 до 162%. Несырьевые отрасли активно работают на экспорт.
"4% была доля малого и среднего бизнеса в государственном заказе в 2010 году, и она ни шатко, ни валко была до 2013-го. Потом произошел скачок, и видите, на какую динамику мы вышли — практически треть государственного заказа сегодня получает малый и средний бизнес", — объяснил Собянин.
За три года предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 22%. Растущий объем кредитования говорит о том, что компании активно развиваются, привлекает инвестиции. Только за 2017 год — 26% прибавки к бюджету. Серьезные цифры для Москвы.
Благоустроенные парки и скверы, новые гостиницы, регулярные праздничные гуляния. К нам стали чаще приезжать не только из зарубежных стран. Посмотреть Москву стремятся гости из соседних регионов. Если в 2010-ом в столице гостили почти 13 миллионов туристов, в прошедшем году — уже более 21 миллиона. По сравнению с 2010-ым доход от туристической сферы увеличился почти втрое — до 714 миллиардов рублей.
"Это огромный сектор экономики. Это и гостиницы, это и услуги, и торговля, и так далее и тому подобное, и хорошая прибавка к бюджету. То есть те деньги, которые мы в свое время вложили в инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы, начали возвращаться прямым счетом в бюджет за счет оборота, увеличения количества туристов, их покупательной способности", — рассказал градоначальник.
Инновационные производства — еще один источник стабильного пополнения бюджета. В городе работает 33 технопарка, 39 промышленных комплексов. Сергей Собянин предложил президенту объединить научный и производственный потенциал.
"Есть федеральная собственность, есть региональная собственность, частная собственность, есть академические институты, есть промышленные, производственные, отраслевые институты и так далее. Многие даже не знают друг о друге ничего. Хотим к Вам обратиться, подготовить указ о создании такого научно-производственного кластера. Чтобы объединить эти разрозненные структуры для того, чтобы создать синергию развития научно-производственного потенциала города Москвы", — обратился Собянин к Путину.
"Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи — они интересная, безусловно — ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса", — ответил Путин.
Если проект получит поддержку президента, не исключено, что вскоре в Москве появится один из крупнейших научных кластеров в мире.
Анастасия Мартынова, «ТВ Центр».
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