Благоустройство мест воинской славы началось в Котельниках

К уборке прилегающих территорий мест воинской славы, а также мемориальных комплексов приступили в Котельниках . Об этом сообщил заместитель главы администрации города Евгений Журавлев.

К генеральной уборке мест воинской славы приступили в рамках месячника по благоустройству и по поручению главы Котельников Ирины Польниковой.

Начали работы с мемориала «Журавли», который расположен в микрорайоне Белая Дача. Здесь работы проведены по мытью и очистке от пыли и грязи прилегающей площади, мемориальной доски, где написаны имена погибших жителей города в годы Великой Отечественной войны. Привели в надлежащее состояние памятник

Воину-освободителю

и саму стелу «Журавли». До празднования 9 Мая мы проведем уборку всех памятников

Евгений Журавлев добавил, что специалисты муниципального бюджетного учреждения у мемориала в Белой Даче проводят влажную и сухую уборку комплекса. Задействован не только ручной труд, также используются специальные пылесосы и трактор с прицепным оборудованием для мытья малых архитектурных форм.

На территории городского округа Котельники расположено четыре мемориальных комплекса в различных микрорайонах города.

Ранее сообщилось, что 21 апреля в городе пройдет общегородской субботник, на который выйдут сотрудники администрации, службы, дорожники, представители различных учреждений и организаций, депутаты Совета депутатов, члены общественной палаты и жители города.