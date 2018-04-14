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Благоустройство мест воинской славы началось в Котельниках
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Благоустройство мест воинской славы началось в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
К уборке прилегающих территорий мест воинской славы, а также мемориальных комплексов приступили в Котельниках. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Евгений Журавлев.
К генеральной уборке мест воинской славы приступили в рамках месячника по благоустройству и по поручению главы Котельников Ирины Польниковой.
Начали работы с мемориала «Журавли», который расположен в микрорайоне Белая Дача. Здесь работы проведены по мытью и очистке от пыли и грязи прилегающей площади, мемориальной доски, где написаны имена погибших жителей города в годы Великой Отечественной войны. Привели в надлежащее состояние памятник
Воину-освободителю
и саму стелу «Журавли». До празднования 9 Мая мы проведем уборку всех памятников
Евгений Журавлев.
Евгений Журавлев добавил, что специалисты муниципального бюджетного учреждения у мемориала в Белой Даче проводят влажную и сухую уборку комплекса. Задействован не только ручной труд, также используются специальные пылесосы и трактор с прицепным оборудованием для мытья малых архитектурных форм.
На территории городского округа Котельники расположено четыре мемориальных комплекса в различных микрорайонах города.
Ранее сообщилось, что 21 апреля в городе пройдет общегородской субботник, на который выйдут сотрудники администрации, службы, дорожники, представители различных учреждений и организаций, депутаты Совета депутатов, члены общественной палаты и жители города.
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