Жители района вышли на общегородской субботник

Первый общегородской субботник прошел в районе Арбат 14 апреля. Жители совместнос представителями коммунальных служб вышли на уборку Гоголевского бульвара.

— Я принимаю участие в уборке ежегодно. Считаю, что жители Москвы , в первую очередь, сами должны следить за чистотой улиц. Это город в котором мы живем и хотим, чтобы все вокруг выглядело красиво, — рассказала участница субботника Юлия Денисова.

По словам ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства управы района Арбат Натальи Ивановой, уборку начали в 10 часов утра. Она добавила, что участники разбились на две группы. В одной 50 человек, в другой — 30. Они занимались уборкой пешеходных дорог бульвара и очисткой газонов от мусора, который скопился в время зимы.

Отметим, что в ходе работ для участников открыли полевую кухню.

Следующий субботник пройдет 21 апреля.