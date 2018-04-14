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Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен на полную мощность
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Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен на полную мощность 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС в субботу впервые выведен на полную мощность, сообщило управление информации и общественных связей этой атомной станции.
В течение месяца будет проведен комплекс испытаний оборудования энергоблока на полной мощности, после чего после чего блок будут готовить к промышленной эксплуатации. Ввод энергоблока №4 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в сентябре 2015 года. В феврале 2018 года осуществлен энергетический пуск блока №4.
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