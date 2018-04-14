Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен на полную мощность

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС в субботу впервые выведен на полную мощность, сообщило управление информации и общественных связей этой атомной станции.

В течение месяца будет проведен комплекс испытаний оборудования энергоблока на полной мощности, после чего после чего блок будут готовить к промышленной эксплуатации. Ввод энергоблока №4 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.