В Екатеринбурге зоозащитники потребовали запретить контактные зоопарки и дельфинарии

Возле Театра эстрады сегодня митинговали зоозащитники. Там состоялся пикет, на котором активисты выступили против насилия над животными. Аналогичные акции под названием «Закон нужен сейчас!» прошли ещё в нескольких городах России

— Мы хотели высказать властям, чтобы они скорее доработали закон «Об ответственном обращении с животными». Собирали подписи, — рассказала участница по имени Анна.

Защитники братьев меньших принесли с собой много плакатов, на которых было написано «Мы ваши соседи по планете, а не еда!», «Победа над фашизмом — 1945, победа над зоофашизмом —?», «Закон нужен сейчас!»

Активисты призывали серьёзно ужесточить наказание для живодёров. Среди идей было и создание единой базы для регистрации домашних питомцев, чтобы у хозяев не было соблазна выбросить надоевшее животное на улицу.

Также на митинге выступили против зоопарков (в первую очередь — контактных) и дельфинариев.

— Идет движение по миру. Многие страны уже стали отказываться от зоопарков, — рассказала активист Римма Кирпикова. — В нашей стране статус у животного не определён, они ничем не отличаются от обычных вещей. Это ненормально.