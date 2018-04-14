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В Екатеринбурге зоозащитники потребовали запретить контактные зоопарки и дельфинарии
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В Екатеринбурге зоозащитники потребовали запретить контактные зоопарки и дельфинарии 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Возле Театра эстрады сегодня митинговали зоозащитники. Там состоялся пикет, на котором активисты выступили против насилия над животными. Аналогичные акции под названием «Закон нужен сейчас!» прошли ещё в нескольких городах России.
— Мы хотели высказать властям, чтобы они скорее доработали закон «Об ответственном обращении с животными». Собирали подписи, — рассказала участница по имени Анна.
Защитники братьев меньших принесли с собой много плакатов, на которых было написано «Мы ваши соседи по планете, а не еда!», «Победа над фашизмом — 1945, победа над зоофашизмом —?», «Закон нужен сейчас!»
Активисты призывали серьёзно ужесточить наказание для живодёров. Среди идей было и создание единой базы для регистрации домашних питомцев, чтобы у хозяев не было соблазна выбросить надоевшее животное на улицу.
Также на митинге выступили против зоопарков (в первую очередь — контактных) и дельфинариев.
— Идет движение по миру. Многие страны уже стали отказываться от зоопарков, — рассказала активист Римма Кирпикова. — В нашей стране статус у животного не определён, они ничем не отличаются от обычных вещей. Это ненормально.
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