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В Орле обсудят межнациональные проблемы
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В Орле обсудят межнациональные проблемы 

РИА 57 29 минут назад
Фото: РИА 57
В Орле на базе бластной библиотеки им. И. А. Бунина 18 апреля пройдёт круглый стол «Межконфессиональный диалог», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В мероприятии примут участие представители Орловской митрополии, католической, армянской апостольской церкви, протестантских церквей, мусульманской общины, местной еврейской иудейской организации ортодоксального иудаизма г. Орла «Центр Шалом» и общественность.
В универсальном читальном зале Бунинской библиотеки в этот жже день состоится открытие выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе. Народы СССР в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена боевому содружеству народов СССР в годы войны. Открытие стартует в 15.00.
Сообщение В Орле обсудят межнациональные проблемы появились сначала на РИА 57.
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