В Орле обсудят межнациональные проблемы

Орле на базе бластной библиотеки им. И. А. Бунина 18 апреля пройдёт круглый стол «Межконфессиональный диалог», сообщает пресс-служба правительства Орловской области

В мероприятии примут участие представители Орловской митрополии, католической, армянской апостольской церкви, протестантских церквей, мусульманской общины, местной еврейской иудейской организации ортодоксального иудаизма г. Орла «Центр Шалом» и общественность.

В универсальном читальном зале Бунинской библиотеки в этот жже день состоится открытие выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе. Народы СССР в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена боевому содружеству народов СССР в годы войны. Открытие стартует в 15.00.