В Нижнем Новгороде уничтожено 893 пар обуви и 432 ед. одежды

одеждыУничтожение одежды и обуви произведено полицейскими УМВД России по Нижнему Новгороду путем механической деформации на основании решений Арбитражного суда и постановлений Автозаводского районного суда. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Контрафактная продукция изымалась правоохранителями из незаконного оборота в ходе проведения оперативных мероприятий по заявлениям правообладателей товарных знаков, поступившим в органы внутренних дел. В ходе расследования дел об административных правонарушениях, возбужденных по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное использование товарного знака), проведены соответствующие экспертизы, которыми установлено, что изъятые вещи опасны для дальнейшего использования. Уничтожение 432 единиц одежды и 893 пар обуви, которые были произведены неизвестным изготовителем и не соответствовали требованиям качества, предъявляемым к оригинальной продукции, осуществлено на территории полигона под контролем специализированной комиссии, в состав которой вошли представители полицейского ведомства и Общественного совета при УМВД России по Нижнему Новгороду.