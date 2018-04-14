На празднике «​Я выбираю парк»​ экоактивисты выступили против застройки берега Казанки 

В парке «Континент» сегодня проходит семейный праздник «Я выбираю парк», в рамках которого казанцам рассказывают о зеленых зонах Казани и их флоре и фауне. Посетители также могут внести предложения по благоустройству мест отдыха. В рамках мероприятия экоактивисты выступили против застройки берега Казанки. Один из стендов посвящён зеленой зоне на улице Гаврилова. Не смотря на то, что по генплану города земля относится к рекреационной зоне, этот участок выкупила компания «ЮИТ-Казань» для строительства жилых многоэтажек. Инициативная группа предлагает вместо домов развернуть на берегу парк, проект которого разработала группа экологов и орнитологов Казанского университета.