Кто в ответе за чистоту под окнами в многоквартирных домах?

Весной таящий снег становиться настоящим испытанием для репутации «управляшек». Залитые подвалы, горы мусора под окнами, разбитые тротуары всё это самая честная оценка работы вашей управляющей компании. Однако не все жители многоэтажек видят в этом проблему. Им проще бесконечно грызться с собаководами, которые не убирают продукты жизнедеятельности своих питомцев. Ведь с мусором ничего не поделаешь, а вот сбросить негатив на других людей самое разумное дело. Самое простое.

Лично меня больше беспокоят горы пластика, бумаги и других, плохо разлагаемых вещей, чем собачья органика. Ведь если перебросить её на газон готово удобрение для зелёной травы, а вот окурки, бутылки, упаковки от товаров, мусорные пакеты, коробки и старые вещи едва ли подвергнуться разложению ближайшие 40 лет.

Ради справедливости стоит заметить, что как только снежный покров исчезнет полностью — начнётся пора субботников. Инициативные жители сами приберутся под окнами, и станет чище. Но ведь потом газоны снова замусорят до следующего весеннего субботника. Разве это нормальное положение дел?

Неужели нужно просто смириться с тем, что чистый газон парковка и детская площадка возле дома просто мечта? Вовсе нет.

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 27.03.2018) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» уборка придомовой территории в холодное и теплое время года обязанность сотрудников управляющей компании.

Под общедомовой территорией подразумевается земельный участок, на котором стоит дом и прилегающие участки: парковка и детская площадки. Таким образом, если обязанности по уборке детских площадок могут быть спорными потому, что по межеванию площадка может не входить в участок дома то газон исключить не возможно.

Как же управляющие компании жульничают, чтобы избавиться от лишних хлопот? Они прописывают в договоре: размер общедомовой территории по согласованию с собственником. Таким образом, если вы самостоятельно в документе не прописали газоны, парковки и детские площадки управляшка может сослаться на то, что в договоре не обговорена уборка этих территорий.

С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарная уборка придомовой территории осуществляется согласно сформированных схем границ земельного участка на котором расположен многоквартирный дом. Уборку мест общего пользования (лестничные марши и площадки в подъездах), придомовой территории в границах земельного участка, установленного Собственниками; (Выдержка из договора на обслуживание многоквартирного дома управляющей компании «Крепость+»)

Что по этому поводу говорит закон? Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. №290, поддержание придомовой территории в надлежащем состоянии является частью работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и включает в себя: уборку земельного участка, входящего в состав общего имущества; сбор и вывоз мусора; содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества; текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации элементов благоустройства, расположенных на земельном участке.

Типичный весенний пейзаж

В 2011 году председатель Городской думы Ноябрьска уточнил обязанности управляющих компаний перед собственниками. Так «Гордума» возложила на управляющую компанию обязанности по содержанию придомовой и прилегающей территории. Во избежание недомолвок чётко определила границы прилегающей территории и круг обязанностей обслуживающей организации.

«Прилегающая территория — участок территории с газонами, архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного участка закрепленной территории.»

«Пункт 20. Уборка и содержание закрепленных территорий — своевременная очистка закрепленных территорий от отходов и мусора, снега и наледи, ветхих строений, скашивание травы, полив зеленых насаждений.»

Как должен убираться дворник по закону? В зимний период дворник обязан сметать снег у подъезда, долбить лёд, очищать урны, крышки канализационных люков и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; чистить всю придомовую территорию от снега и льда если колейность свыше 5 см; подметать придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

В тёплое время года подметать и убирать всю придомовую территорию, чистить урны от мусора и промывать их, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки.

Уборка газонов не пожелание, а обязанность.

Всё это есть в договорах управляющих компаний Ноябрьска, но сотрудник которые работают с клиентами видимо не в курсе. Поэтому убеждают собственников, что законом это не предусмотрено. В свою очередь дворники не нагружают себя лишней работой. Их же никто не проверяет. А вот в договоре управляющее компании «Крепость+» об уборке придомовой территории всё по закону:

«В холодное время года: ручная уборка, очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи, подметание крылец, входов в подъезд в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см, посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами, очистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок, механизированная уборка. С приходом тепла: Теплый период: ручная уборка, подметание крылец, входов в подъезд в дни без осадка, частичная уборка крылец, входов в подъезд в дни с осадками более 2 см, очистка урн от мусора, промывка контейнеров, уборка газонов, уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер».

Поэтому если ваш дворник этого не делает, вы имеете права пожаловать в «ЖЭК» по месту прописки и управляющую компанию. Ситуация не меняется, звоните в жилищную инспекцию. А вы не согласны с тем, что детски площадки не убираются от снега и мусора, снегоуборочная техника работает только 2 раза в месяц и дворник не посыпает дорожки вокруг дома песком необходимо организовать собрание собственников и перезаключить договор с управляющее компанией на ваших условиях. Так же обратите особое внимание на то, что контроль над исполнением контракта возложен на собственников. Поэтому обязательно выберете совет дома из ответственных собственников, которые будут контролировать управляшку. Иначе в случае чего вам и суд не поможет, ведь управляющая компания по многим вопросам работает только по запросу собственников не забывайте об этом.

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