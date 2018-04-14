Ещё
Подсчитывается ущерб в затопленных районах Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитывается ущерб в затопленных районах Саратовской области 

Новости Саратова 37 минут назад
Фото: Новости Саратова
Администрация Петровска вместе с сотрудниками ГУ МЧС помогает местному населению установить понесенные от «большой воды» убытки.
Для этих целей проводится фото— и видеофиксация разрушений от паводка. Это и дома, в которых вспучился пол, разрушили заборы, надворные постройки, дороги, а также утонувшая скотина, и прочее.
На месте специалисты администрации и МЧС составляют протоколы, чтобы потом доказать ущерб от стихии. Кроме того, здесь продолжают работать лодочные переправы, которые доставляют оказавшимся в изоляции людям продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. Также работает телефон «горячей линии» администрации района: 2-71-33 и телефон паводковой комиссии: 71-33 (добавочный 112), ЕДДС района: 2-71-87, 112.
Стало известно, что к 14 апреля вода в разлившейся в Петровском районе Медведице пошла на убыль. Днем субботы уровень воды в реке составил 3 метра 40 сантиметров, снизившись почти на полметра, по сравнению с максимальными значениями текущего года.
Новости Саратова: последние новости
Однокурсники не верят в самоубийство студента в Саратове В Госдуме опровергли причастность Саратовской области к «Новичку» В Саратовской области паводком затопило почти 2 тысячи домов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США368
Российские истребители поднялись в небо Сирии700
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии259
Китай отреагировал на события в Сирии24
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение