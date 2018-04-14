Подсчитывается ущерб в затопленных районах Саратовской области

Администрация Петровска вместе с сотрудниками ГУ МЧС помогает местному населению установить понесенные от «большой воды» убытки.

Для этих целей проводится фото— и видеофиксация разрушений от паводка. Это и дома, в которых вспучился пол, разрушили заборы, надворные постройки, дороги, а также утонувшая скотина, и прочее.

На месте специалисты администрации и МЧС составляют протоколы, чтобы потом доказать ущерб от стихии. Кроме того, здесь продолжают работать лодочные переправы, которые доставляют оказавшимся в изоляции людям продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. Также работает телефон «горячей линии» администрации района: 2-71-33 и телефон паводковой комиссии: 71-33 (добавочный 112), ЕДДС района: 2-71-87, 112.

Стало известно, что к 14 апреля вода в разлившейся в Петровском районе Медведице пошла на убыль. Днем субботы уровень воды в реке составил 3 метра 40 сантиметров, снизившись почти на полметра, по сравнению с максимальными значениями текущего года.