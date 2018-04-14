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В Карачаево-Черкесии в Светлую субботу освятили православный храм
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В Карачаево-Черкесии в Светлую субботу освятили православный храм 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 14 апреля. /ТАСС/. Освящение обновленного Свято-Троицкого храма в греческом селе Спарта Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии состоялось в Светлую субботу, сообщил ТАСС благочинный церквей Северного округа КЧР протоиерей Александр Нартов.
"Сегодня, в Светлую субботу владыка Феофилакт совершил великое освящение храма Святой Троицы и провел божественную литургию. Богослужения в храме проводятся более 20 лет, но чин освящения не был совершен. С просьбой освятить церковь к архиепископу обратились жители села Спарта по завершению благоустройства и обновления храма", — сказал Нартов.
Строительство Свято-Троицкого храма было начато в 1996 году на пожертвования прихожан, основные работы были завершены 1999 году. «Храм, где единовременно могут молиться до 200 верующих, построен в византийском стиле. Многие годы храм был приписным, то есть священник приезжал и проводил богослужения по просьбе селян. Сейчас он находится здесь постоянно. Приходская община за последние два года провела большие работы по внутреннему благоустройству: изготовлены новые своды, сделаны теплые полы, оборудована новая котельная», — добавил собеседник агентства.
Село Спарта — одно из первых мест расселения греческой диаспоры на территории Пятигорской и Черкесской епархии с конца XIX века. Наряду с селом Хасаут-Греческое Спарта является историческим местом для греческой общины не только Карачаево-Черкесии, но и Кавказских Минеральных Вод.
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