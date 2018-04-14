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В Волгоградской области всем миром воюют против бедности
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В Волгоградской области всем миром воюют против бедности 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На встрече с президентом России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе всем миром воюют против бедности.
— Проблема, на самом деле, достаточно большая, и, как у нас в народе говорят, с этой проблемой надо бороться всем миром, — рассказал Андрей Бочаров — Сегодня, естественно, создают рабочие места, производство, высокооплачиваемые рабочие места. Это все абсолютно правильно, это нужно продолжать. Мы этим занимаемся, и мои коллеги этим занимаются.
Отчитываясь перед Владимиром Путиным, глава региона решил помянуть и поддержку горожан, оказавшихся в сложных ситуациях.
— Вы акцентировали внимание на оказание социальной помощи непосредственно каждому человеку, кто в этом нуждается, именно по справедливости, — продолжил Андрей Бочаров. — На сегодняшний день мы ввели и критерий нуждаемости, и адресности, и вопросы справедливости. Вопрос, на самом деле, непростой, но, как оказалось, он является действенным.
Во время недолгой беседы с президентом России губернатор Волгоградской области успел рассказать и о паводке, захватившем девять районов. По словам Андрея Бочарова, такого масштабного наводнения регион не помнит с 1964 года.
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