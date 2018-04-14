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Министерство финансов США в очередной раз подтвердило, что Китай не манипулирует обменным курсом юаня
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Министерство финансов США в очередной раз подтвердило, что Китай не манипулирует обменным курсом юаня 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 14 апреля /Синьхуа/ — Министерство финансов США в пятницу опубликовало полугодовой отчет о политике в сфере обменного курса валют, в котором отметило, что Китай не манипулирует обменным курсом в целях получения несправедливых торговых преимуществ. Таким образом, Минфин в третий раз после вступления Дональда Трампа в должность президента США делает подобный вывод.
В отчете говорится, что ведущие торговые партнеры США не манипулируют обменным курсом. В то же время министерство включило Китай, Японию, Германию, Республику Корея, Швейцарию и Индию в список стран, в отношении которых нужно осуществлять контроль над их политикой в сфере обменного курса. Стоит отметить, что в точно такой же список, обнародованный в октябре прошлого года, не была включена Индия.
В апреле 2016 года Минфин США создал список критериев контроля над политикой в сфере обменного курса. Критерии оценки экономических субъектов в этом списке включают: активный торговый баланс с США превышает 20 млрд американских долларов; доля положительного сальдо по текущим счетам в ВВП составляет как минимум 3 проц. ; экономические субъекты в одностороннем порядке продолжительно вмешиваются в ситуацию на валютном рынке.
Если какой-то экономический субъект соответствует всем трем критериям, то США проведут с ним переговоры и, возможно, примут ответные меры. А если экономический субъект соответствует только двум из трех критериев, то он будет включен в список критериев контроля над политикой в сфере обменного курса.
Однако после прихода Д. Трампа к власти, если удельный вес пассивного баланса США в торговле с экономическим субъектом в общем пассивном торговом балансе США слишком большой, то этот экономический субъект также включается в данный список, даже если он соответствует только одному из указанных критериев. —0—
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