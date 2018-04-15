CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии 

Телеканалом CNN были обнародованы снимки, подвергшихся массивному ракетному удару объектов по производству химоружия в Сирии, передает НСН.
На официальной странице телеканала в Twitter появились фото двух объектов в провинции Хомс и одного на окраине Дамаска. Сообщается, что снимки сделаны до и после удара западной коалиции в составе США, Великобритании и Франции.
Напомним, что 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. В свою очередь президент России Владимир Путин осудил действия США и союзников, назвав их актом открытой агрессии против суверенного государства.