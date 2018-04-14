Ростовский ТЦ «Орбита» частично закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности

В донской столице из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности запретил работать торговому центру «Орбита» на проспекте Королева, 10 (корпус 4). Об этом сообщила в соцсетях одна из продавщиц ТЦ.

— Все магазины в торговом центре опечатали, работает только кинотеатр. Сидим в шоке от того, что остались хоть и временно, но без работы, — написала в соцсетях продавец одной из торговых точек.

По словам девушки, приставы сказали ей и другим работникам «Орбиты», что пока в торговом центре не устранят все неполадки, все магазины будут закрыты.

Корреспондент 161.ru позвонил в торговый центр, но телефон оказался недоступен. В прокуратуре Ростовской области сказали, что не могут прокомментировать эту ситуацию, и добавили, что если появится какая-то важная информация о проверках торговых центров, они оперативно разместят ее на своих ресурсах.

На прошлой неделе суд в Ростове запретил работать центру «Музей чудес „Джоуль парк“» на Красноармейской, 170. В этом центре тоже грубо нарушали технику пожарной безопасности.

l