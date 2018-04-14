Ещё
Ростовский ТЦ «Орбита» частично закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовский ТЦ «Орбита» частично закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности запретил работать торговому центру «Орбита» на проспекте Королева, 10 (корпус 4). Об этом сообщила в соцсетях одна из продавщиц ТЦ.
— Все магазины в торговом центре опечатали, работает только кинотеатр. Сидим в шоке от того, что остались хоть и временно, но без работы, — написала в соцсетях продавец одной из торговых точек.
По словам девушки, приставы сказали ей и другим работникам «Орбиты», что пока в торговом центре не устранят все неполадки, все магазины будут закрыты.
Корреспондент 161.ru позвонил в торговый центр, но телефон оказался недоступен. В прокуратуре Ростовской области сказали, что не могут прокомментировать эту ситуацию, и добавили, что если появится какая-то важная информация о проверках торговых центров, они оперативно разместят ее на своих ресурсах.
На прошлой неделе суд в Ростове запретил работать центру «Музей чудес „Джоуль парк“» на Красноармейской, 170. В этом центре тоже грубо нарушали технику пожарной безопасности.
l
161.ru: последние новости
Ростов и Калининград во время ЧМ-2018 свяжут прямые авиарейсы Света нет, но вы держитесь: сотни ростовчан останутся без электричества на следующей неделе На Дону изменится расписание пригородных поездов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии278
Путин прокомментировал атаку по Сирии1529
Захарова отреагировала на ночной удар126
«Оскорбление президента России неприемлемо»336
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»202
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение