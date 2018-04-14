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Лепсу запретили въезд в Великобританию
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Лепсу запретили въезд в Великобританию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российскому певцу Григорию Лепсу отказали в визе в Великобританию без объяснения причин.
Лепс рассказал на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, что его документы «рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин», пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Григорий Лепс является одним из авторов и исполнителей популярной песни «Я уеду жить в Лондон».
В 2013 году минфин США занес Григория Лепса в свои контрольные списки по подозрению в принадлежности к так называемому евразийскому преступному синдикату Brothers Circle («Братский круг») и запретил ему въезд в страну.
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