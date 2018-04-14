«Нужно думать о будущем наших детей»: в Серпухове проходит экологическая акция

В Серпухове сегодня, как и во многих подмосковных городах, проходит масштабная экологическая акция, направленная на популяризацию раздельного сбора мусора, сообщил корреспондент «360».

Здесь все обставлено с помпой, людей битком. Но главная цель — объяснить, почему важно и как правильно сортировать мусор. Казалось бы, ничего сложного — ни тебе математических формул, ни заковыристых иностранных словечек, которые зубрить нужно. Но правила есть и если им следовать, то можно не только Серпухов, а весь мир сделать чище.

Что к чему объясняют волонтеры. Причем, не только на словах — от разговоров чище не станет, и сам мусор по урнам не разлетится. Так что на пальцах приходится объяснять. На площади Владимира Храброго установлена специальная экоточка. Она представляет собой несколько контейнеров. Каждый помечен, для каких отходов предназначен.

У нас большой ажиотаж. Мы сейчас видим много людей, в том числе детей, которые знают, как правильно разделять мусор. И это очень приятно. Мы видим поколение, которое вырастет и будет знать, как это [сортировать мусор прим. ред.] делать

— Михаил Полуда, активист.

Активисты не скрывают: главное — достучаться до людей. Объяснить, что даже мусор может быть полезен. И если его грамотно сортировать — пищевку отдельно, бумагу пластик и стекло отдельно — то отходам можно дать вторую жизнь. Из обычной пластмассовой бутылки после переработки может получиться материал, из которого сошьют кепку или футболку, или в крайнем случае сделают новую пластиковую бутылку.

Нужно думать о будущем наших детей. Я готова поставить дома второй контейнер. Это не займет много места. Большинство моих знакомых мое мнение разделяют

— Анна, жительница Серпухова.

И самое главное, что это не единичное мнение активиста. Все люди готовы поставить дома второй контейнер и самостоятельно сортировать мусор. Все уже понимают — начинать нужно с себя и с действия, а не со слов.

В Московской области проходит месячник благоустройства региона, который начался с парада коммунальной техники в Красногорске.

Министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин заявил, что после парада технику отправят в крупные муниципалитеты — Химки, Красногорск, Мытищи, Люберцы, Подольск. По его словам, на сегодняшний день обеспеченность техникой в Московской области составляет 68%. В течение трех лет программу планируют выполнить на 100%.