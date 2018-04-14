Второй раз на те же грабли: Разведенная звезда «Дома-2» готовится к свадьбе

Звезда шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова приняла предложение руки и сердца от своего ухажера с телепроекта Сергея Кучерова . Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Не все подписчики разделили радость девушки.

"Ура!Мой любимый @sergo_kucherini (аккаунт в Instagram Сергея Кучерова. — Прим. ред.) сделал мне предложение 💍Все было как в сказке, лучше и не придумать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — поделилась Юлия Ефременкова своим счастьем в Сети.

Она добавила, что встретила свою любовь на «Доме-2», а парой они стали также в рамках проекта, но уже на Сейшелах. «Поэтому я очень тебе благодарна, что оно было сделано именно так ❤️ который раз убеждаюсь, когда мужчина хочет он без лишних слов делает!», — подчеркнула девушка.

Она поблагодарила не только своего избранника, но и всю съемочную группу, которая знала о подготовке предложения, однако сумела сохранить происходящее в тайе. "Спасибо ребятам 👧👦за теплые слова!Убеждаюсь в который раз, на доме 2 мечты сбываются!🎊🎉⭐️🍾Хочу сказать тебе еще раз, я очень тебя люблю котька!", — заключила Юлия Ефременкова.

Отметим, не все подписчики звезды «Дома-2» разделили ее радость. Некоторые припомнили. что она уже связывала себя узами брака с актером Тимуром Ефременковым, однако долго их брак не продлился. Девушка обвиняла своего избранника в неверности и расточительности. Некоторые пользователи Сети усомнились, что этот рак будет сильно устойчивее предыдущего.

"Второй раз на одни грабли, молодец Юля, конечно соглашайся", «он нахлебник, работать не хочет, присаседился😂», «твои глаза как не горели на него никогда, так и не горят, ну а стоит ли жить с тем кого не любишь, решать тебе», — поделились своим скепсисом комментаторы.

Впрочем, большинство подписчиков признались, что сами чуть не расплакались, когда смотрели в эфире предложение руки и сердца от Сергея Кучерова. Они поздравили пару с важным для них шагом и пожелали перестать ссориться и начать жить счастливо.