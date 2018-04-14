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В центре Ростова археологи нашли древний жертвенник
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В центре Ростова археологи нашли древний жертвенник 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Во время археологической экспедиции на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ворошиловского был обнаружен древний жертвенник. Об этом сообщает портал «Ростов.Ру». Находку специалисты относят к 1-3 векам нашей эры. Сооружение представляет собой округлую яму, в центре которой находится останец с плоской вершиной — очевидно, что он был площадкой для ритуального жертвоприношения. Также здесь были обнаружены небольшие фрагменты керамики. Отменим, что похожий жертвенник археологи уже находили во время работ на улице Станиславского в районе площади 5-го Донского корпуса. Внешне они похожи. Всего на пересечении улиц было обнаружено 10 погребений, здесь же было захоронено и тело коня. Археологи ведут работу параллельно с рабочими, которые занимаются реконструкцией улицы. Планируется, что трамваи и автомобили вернутся на улицу Станиславского уже совсем скоро — 31 мая.
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