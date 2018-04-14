Поэтические чтения, выставки и лекции: как провести выходные с пользой

Тем, кто не желает проводить выходные дома, город предлагает множество интересных и увлекательных мероприятий.

Если планы еще не обдуманы, самое время этим заняться. Интересные мероприятия — в подборке ниже.

Тем, кто не любит прогулки под открытым небом, предлагается вдохновиться историями москвичей из разных эпох можно в Центре Гиляровского. Экскурсия начнется 15 апреля в 16 часов. Экскурсоводы расскажут о главных парах Большой Дмитровки, русско-французских союзах Кузнецкого Моста и женах декабристов. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

МЕЖДУ ТЕМ Фестиваль «Пасхальный дар» завершится концертами и мастер-классами