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Поэтические чтения, выставки и лекции: как провести выходные с пользой
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Поэтические чтения, выставки и лекции: как провести выходные с пользой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Тем, кто не желает проводить выходные дома, город предлагает множество интересных и увлекательных мероприятий.
Если планы еще не обдуманы, самое время этим заняться. Интересные мероприятия — в подборке ниже.
Музей Москвы
Тем, кто не любит прогулки под открытым небом, предлагается вдохновиться историями москвичей из разных эпох можно в Центре Гиляровского. Экскурсия начнется 15 апреля в 16 часов. Экскурсоводы расскажут о главных парах Большой Дмитровки, русско-французских союзах Кузнецкого Моста и женах декабристов. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.
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