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В Севастополе установят первый в России памятник маршалу И. Д. Сергееву
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В Севастополе установят первый в России памятник маршалу И. Д. Сергееву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное мероприятие состоится на территории Черноморского высшего военно-морского училища
В Севастополе 20 апреля откроют первый в России памятник маршалу Игорю Дмитриевичу Сергееву — первому маршалу в истории Российской Федерации.
Торжественное мероприятие состоится на территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П. С. Нахимова, которое в 1960 году окончил с отличием будущий маршал.
В 2017 году в училище состоялась торжественная церемония установки памятной доски в его честь. Тогда же и началась подготовка к открытию памятника на исторической территории ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.
Также командование училища проводит Военно-историческую конференцию, посвященную 80-летию со дня рождения маршала Игоря Сергеева, в ходе которой планируется осветить новые и малоизвестные страницы биографии маршала, которые войдут в будущую книгу о выдающемся выпускнике училища.
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