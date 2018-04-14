В Севастополе установят первый в России памятник маршалу И. Д. Сергееву

Торжественное мероприятие состоится на территории Черноморского высшего военно-морского училища

Торжественное мероприятие состоится на территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П. С. Нахимова, которое в 1960 году окончил с отличием будущий маршал.

В 2017 году в училище состоялась торжественная церемония установки памятной доски в его честь. Тогда же и началась подготовка к открытию памятника на исторической территории ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.

Также командование училища проводит Военно-историческую конференцию, посвященную 80-летию со дня рождения маршала Игоря Сергеева, в ходе которой планируется осветить новые и малоизвестные страницы биографии маршала, которые войдут в будущую книгу о выдающемся выпускнике училища.