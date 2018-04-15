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Макрон поблагодарил французскую армию за «прекрасную операцию» в Сирии
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Макрон поблагодарил французскую армию за «прекрасную операцию» в Сирии 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По его словам, ракеты, выпущенные в ходе удара по Сирии, достигли целей.
ТК «Звезда»: последние новости
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