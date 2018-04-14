В Москве обсудили, как Шелковый путь повлиял на историю Узбекистана

ДУШАНБЕ, 14 апр — Sputnik . В Московской Соборной мечети состоялась международная научная конференция по теме «Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты».

В конференции приняли участие представители ведущих научных институтов России , включая Институт всеобщей истории, Институт этнологии и антропологии, Кунсткамеру, Институт востоковедения , ИНИОН РАН. Специальными гостями стали ученые Института истории АН Узбекистана, Ташкентского исламского университета, начальник управления Комитета по делам религии при кабмине Республики Узбекистан

Открыл конференцию первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан-хазрат Аббясов, сообщает Sputnik Узбекистан.

"Великий шелковый путь издревле не только экономически соединял множество стран и народов Евразийского континента, но и являлся мощнейшим каналом духовного и культурного обмена. Опыт конструктивного взаимодействия различных народов и государств на Великом шелковом пути представляет собой удачный пример сотрудничества и интеграции на евразийском пространстве, поэтому изучение его организации и функционирования, а также роли мусульман в этих процессах представляет большой интерес и, несомненно, окажется очень полезным в процессе укрепления современных политических, экономических и культурных связей государств этого региона", —сказал Рушан-хазрат Аббясов в приветственном слове.

Как заметили организаторы, проведение данной конференции — продолжение большого научного проекта Совета муфтиев России по организации изучения мусульманского духовного наследия обширного исторического пространства, где проходил Великий шелковый путь. И основная цель конференции — представление новых исследований ученых, посвященных духовной и материальной культуре Узбекистана.

В ходе конференции участники обсудили вопросы истории и этнографии Узбекистана, в том числе роль в развитии региона таких городов, как Бухара , Самарканд и Хива , представили новые материалы, касающиеся изучения культурного наследия Узбекистана.

Доклад исследователя Института востоковедения РАН Снежаны Атановой о внуке наполеоновского маршала Нея, путешественнике Наполеоне Нее вызвал особый интерес. По ее словам, в 1888 году путешественник провел десять дней в Центральной Азии, сделал интересные заметки о регионе. Фотографии, представленные в ходе доклада, дали представление о Самарканде и Бухаре того времени.

По мнению директора Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов Светланы Дихтер, из всех стран в регионе Узбекистан обладает самым большим потенциалом в смысле развития туризма, но, к сожалению, этим потенциалом полностью не пользуются.

"Прежде всего нужно думать о кадрах, о тех, кто работает и будет работать в этой сфере. Потому что без профессионалов даже при наличии таких замечательных памятников культуры невозможно обеспечить нормальный туристический поток", — сказала она в беседе с корреспондентом Sputnik.

По итогам конференции участники договорились о дальнейшем сотрудничестве.