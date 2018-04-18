Рустэм Хамитов обещал помочь Алексею, сломавшему позвоночник в Доминикане, вернуться в Уфу

«Сегодня, 17 апреля, мама Алексея получила положительный ответ на своё обращение к Президенту РБ», — такая запись появилась в официальной группе помощи Алексею Денисову.

Как рассказали друзья, Правительство республики связалось с мамой Лёши, и пока в устной форме пообещали в ближайшие дни взять на себя обязательства по оплате оставшегося долга.

— Наверное, не найти слов, чтобы описать ту благодарность, которую мы выражаем каждому участнику этого события и главе республики Рустэму Хамитову , а также каждому кто поспособствовал обратить его внимание на нашу ситуацию, — рассказали близкие уфимца.

Дело в том, 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе со своим другом отправился на отдых в Доминикану . Но во время отдыха парень неудачно прыгнул с лодки в море и сломал позвоночник. Молодого человека тут же доставили в клинику, где ему сделали несколько операций.

Спасение Алексея Денисова

Диагноз был неутешительный — поврежден спинной мозг, как следствие — паралич.

Сейчас Алексей все еще в клинике и продолжает лечение, но зарубежные медики уже выставили родным парня счет в 120 тысяч долларов (7,5 миллионов рублей), из которых страховка может покрыть только 40 тысяч долларов (2,5 миллионов рублей).

— С Лешей рядом находится только его друг, которому приходится ночевать в коридорах больницы. Толком объяснить, что к чему, никто из медиков не может, ребятам приходится общаться через онлайн-переводчик. Сын не может ни сидеть, ни шевелиться, и как его доставить в Уфу , мы не представляем. Я звоню им вечером, пытаюсь поддерживать, а у самой сердце кровью обливается, — рассказала Ufa1 мама Алексея Ольга Солнышкина.

Сейчас родственники парня делают все возможное, но найти такую сумму в короткие сроки мама Леши не сможет.

Если вы можете помочь семье Алексея, звоните его маме Ольге Солнышкиной по номеру: 8-919-601-77-30.