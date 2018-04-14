Почти полностью парализован: уфимец на отдыхе в Доминикане сломал позвоночник

25-летний Алексей Денисов вместе со своим другом отправился на отдых в Доминикану и во время отдыха неудачно прыгнул в море и сломал позвоночник. Молодого человека тут же доставили в клинику, где ему сделали несколько операций.

Диагноз был неутешительный — поврежден спинной мозг, как следствие — паралич всех конечностей.

Сейчас Алексей остается в клинике и продолжает лечение, но зарубежные медики уже выставили родным парня счет в 120 000 долларов (7 500 000 рублей), из которых страховка может покрыть только 40 000 долларов (2 500 000 рублей).

— С Лешей рядом находится только его друг, которому приходится ночевать в коридорах больницы. Толком объяснить, что к чему, никто из медиков не может, ребятам приходится общаться через онлайн-переводчик. Сын с другом пытаются всеми путями выбраться в Россию , но пока нет возможности. Паспорт сына долгое время был в клинике, и отдавать его не хотели, сейчас вроде документы на руках, но опять же сын не может ни сидеть, ни шевелиться, и как его доставить в Уфу , мы не представляем. Я звоню им вечером, пытаюсь поддерживать, а у самой сердце кровью обливается, — рассказала Ufa1 мама Алексея Ольга Солнышкина.

Сейчас родственники парня делают все возможное, но такую сумму мама Леши не сможет найти в короткие сроки. Она уже обращалась в приемную президента, а также за помощью в посольство, ответа, по словам друзей, ниоткуда не последовало.

— Алексей наш друг, спортсмен, душа компании, один из самых добрых и отзывчивых людей, кого мне приходилось встречать. Я знаю, что родными Леши все отложенные деньги и сбережения практически потрачены. С каждым днём долг перед больницей растёт, мы пытаемся всеми силами собрать необходимую сумму, — рассказала подруга Леши.

Если вы можете помочь, то звоните маме Алексея Ольге Солнышкиной по номеру: 8-919-601-77-30.