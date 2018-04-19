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Парня, сломавшего позвоночник в Доминикане, доставят в Уфу
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Парня, сломавшего позвоночник в Доминикане, доставят в Уфу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уже завтра, 20 апреля, 25-летний Алексей Денисов вместе со своим другом прилетит в Уфу. Друзья молодого человека рассказали, что удалось общими усилиями добиться того, чтобы Лёшу выписали из зарубежной клиники, перед которой у парня скопился многомиллионный долг.
Родные и близкие собирали деньги и пытались собрать неподъемную сумму, а когда мама Алексея обратилась к главе республики, то он пообещал помочь. Сегодня, 19 апреля, стало известно, что сбор денег закрыт и Лёшу на самолете доставят в Уфу.
Дело в том, что 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе со своим другом отправился на отдых в Доминикану. Но во время отдыха парень неудачно прыгнул с лодки в море и сломал позвоночник. Молодого человека тут же доставили в клинику, где ему сделали несколько операций.
Диагноз был неутешительный — поврежден спинной мозг, как следствие — паралич.
Сейчас Алексей все еще в клинике и продолжает лечение, но зарубежные медики уже выставили родным парня счет в 120 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей), из которых страховка может покрыть только 40 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).
— С Лешей рядом находится только его друг. Сын не может ни сидеть, ни шевелиться, и как его доставить в Уфу, мы не представляем, — рассказала Ufa1 мама Алексея Ольга Солнышкина.
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