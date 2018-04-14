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Более 300 сотрудников АМПП приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля
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Более 300 сотрудников АМПП приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей Москва рассказал Игорь Наседкин, заместитель генерального директора ГКУ «АМПП».
«В субботнике принял участие весь коллектив ГКУ «АМПП» — от рядовых работников до руководителей. Всего более 300 человек. В ходе мероприятия была проведена генеральная уборка на объектах АМПП, в том числе на всех специализированных стоянках. Для нас важно, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно и ожидали выдачи автомобиля в чистых и уютных помещениях. Нам отрадно осознавать, что в том, что наш любимый город похорошел и приукрасился к грядущим майским праздникам, есть частичка труда каждого из нас», — сказал И. Наседкин.
Он отметил, что следующий субботник состоится 21 апреля, и ГКУ «АМПП» также примет в нем участие.
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