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В Выборге планируется масштабный ремонт дорог
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В Выборге планируется масштабный ремонт дорог 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Поддерживающий этап прошел в начале марта методом холодного асфальтирования. ООО «РАСЭМ» в рамках текущего контракта провел аварийное восстановление дорожного покрытия на самых остронуждающихся участках. Преимуществом использования холодного асфальта является всесезонность его применения. Это еще не ремонт, а аварийное восстановление в рамках содержания дорог. Были закрыты ямы на ул. Железнодорожной, ул. Кривоносова, ул. Приморской, набережной 30 Гвардейского корпуса.
Продолжится восстановление поврежденного за зиму асфальтового покрытия методом горячего асфальтирования. Следующим этапом ООО «РАСЭМ» проводит ямочный ремонт по следующим объектам: ул. Димитрова, пр. Суворова, ул. Выборгская, ул. Южный Вал, ул. Батарейная, ул. Садовая, Одесский переулок, ул. Акулова, Морская набережная, Ленинградский проспект, ул. Пограничная, ул. Онежская. Будет восстановлено порядка 3000 кв. м. асфальтового покрытия. Всего годовой объем в рамках контракта по содержанию дорог составляет 5 000 кв. м.
Дороги, требующие большего восстановительного объема, будут ремонтировать дорожные предприятия. Заключение контрактов пройдет к середине мая. Ямочный ремонт проезжей части пройдет на ул. Героев, ул. Симоняка, ул. Центральная, ул. Уральская, ул. Октябрьская, ул. Большая Гвардейская, ул. Госпитальная, ул. Михайловская, проезд к Выборгской межрайонной больнице, Крепостной мост, ул. Кооперативная, ул. Петровская, ул. Маяковского, проезд по Ленинградскому шоссе вдоль домов от ул. Соборной до ул. Большая Прорубная, ул. Сборная, ул. Физкультурная, ул. Сухова, ул. Рубероидная, ул. Рубежная, ул. Большая Каменная, ул. Некрасова, ул. 3-я Озерная. Самый большой объем работ запланирован по ул. Весенний поток.
Ожидается, что в конце мая подрядные организации приступят к дорожному ремонту. Начало работ по капитальному ремонту тоже ожидается раньше, чем в предыдущие годы. Заключение контрактов ожидается в конце мая 2018 г.
Список дорог, которые запланированы к ремонту в 2018 году: ул. Приморская (от Ленинградского шоссе до ул. Гагарина), набережная 40-летия ВЛКСМ, набережная 30 Гвардейского Корпуса, ул. Володарского (от Ленинградского шоссе до ул. Репина), ул. Железнодорожная (от ул. Ильинская до ул. Вокзальная), ул. Выборгская (от ул. Театральной до ул. Южный Вал), Сайменское шоссе, ул. Надежная (от ул. Большая Каменная до ул. Перспективная), ул. Ростовская, ул. Офицерская (от ул. Кривоносова до ул. Горной), ул. Путейская, ул. 1-я Южная, ул. Августовская, ул. Азбучная (от ул. Спичечной до ул. Рубежной), ул. Сержантская, проезд от пр. Ленина до ул. Мира, Приморское шоссе (от ул. Данилова до ул. Приморская), ул. Новопоселковая, часть Октябрьской улицы.
Напомним, дороги, отремонтированные в последние 5 лет, находятся на гарантийном обслуживании. Администрация Выборгского района ежегодно ведет претензионную работу с подрядными организациями. В настоящее время выставлены объемы по гарантийному ремонту по дорогам, которые были отремонтированы в прошлом году. В списке: ул. Гагарина, ул. Приморская, ул. Кутузова, ул. Мира, ул. Вокзальная, пр. Победы, ул. Круговая, ул. Травяная и др.
Коммунальным предприятиям даны предписания провести необходимые мероприятия с целью исключить ситуации, при которых возникает необходимость проведения аварийных работ после завершения дорожного ремонта. Совещание с коммунальными предприятиями и сетевыми организациями прошло 4 апреля. Кроме того, всем организациям, имеющим кабельное и сетевое оборудование в зоне будущего строительства, рекомендовано привести его в порядок.
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