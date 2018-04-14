ФАС планирует определить размер штрафа для «Юнипро» в мае

«Работаем, считаем. В апреле, я думаю, вряд ли будет готово, скорее всего, в мае», — отметил он.

Ранее ФАС планировала определить размер штрафа для «Юнипро» марте-апреле.

Замглавы ФАС Виталий Королев ранее пояснял, что по закону штраф может составить от 1 до 15% от оборота компании.

26 января 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.

В марте компания «Юнипро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения ФАС.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.