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ФАС планирует определить размер штрафа для «Юнипро» в мае
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ФАС планирует определить размер штрафа для «Юнипро» в мае 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает в мае 2018 года определить размер штрафа энергетической компании «Юнипро» за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщил RNS в кулуарах Красноярского экономического форума замглавы ведомства Виталий Королев.
«Работаем, считаем. В апреле, я думаю, вряд ли будет готово, скорее всего, в мае», — отметил он.
Ранее ФАС планировала определить размер штрафа для «Юнипро» марте-апреле.
Замглавы ФАС Виталий Королев ранее пояснял, что по закону штраф может составить от 1 до 15% от оборота компании.
26 января 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.
В марте компания «Юнипро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения ФАС.
Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.
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