Ещё
Сотрудники ЦОДД промыли около 15% светофоров Москвы в преддверии весенне-летнего периода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники ЦОДД промыли около 15% светофоров Москвы в преддверии весенне-летнего периода 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом журналистам рассказал руководитель ГКУ «ЦОДД» Вадим Юрьев.
«ЦОДД начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону. В рамках этой работы сотрудники центра проводят весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели. Всего в Москве установлено более 40 тыс. светофоров. На сегодняшний день у нас уже около 15% всех светофоров Москвы промыто, и мы планируем в течение месяца закончить эту работу, чтобы привести светофоры в надлежащий вид», — сказал В. Юрьев.
Он отметил, что это ежегодная работа, так как зимой вся инфраструктура подвержена негативным последствиям погоды.
«В течение года службы эксплуатации ЦОДД поддерживают объекты транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все технические средства организации дорожного движения в надлежащий вид. Это важный элемент обеспечения безопасности граждан: светофор должен быть заметен, а его сигналы должны легко различаться даже издалека. Кроме того, чистые и покрашенные светофоры не выбиваются из общего вида хорошеющей с каждым годом столицы. Отмечу, что помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов и будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни», — заключил В. Юрьев, уточнив, что в рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.
Агентство «Москва»: последние новости
Образовательная акция «Тотальный диктант - 2018» стартовала на 365 площадках в Москве Обзор московских событий в СМИ за 14 апреля Весенний сезон охоты открылся в Подмосковье
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии287
Путин прокомментировал атаку по Сирии1528
Захарова отреагировала на ночной удар126
«Оскорбление президента России неприемлемо»338
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»204
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение