Сотрудники ЦОДД промыли около 15% светофоров Москвы в преддверии весенне-летнего периода

Об этом журналистам рассказал руководитель ГКУ «ЦОДД» Вадим Юрьев

«ЦОДД начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону. В рамках этой работы сотрудники центра проводят весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели. Всего в Москве установлено более 40 тыс. светофоров. На сегодняшний день у нас уже около 15% всех светофоров Москвы промыто, и мы планируем в течение месяца закончить эту работу, чтобы привести светофоры в надлежащий вид», — сказал В. Юрьев.

Он отметил, что это ежегодная работа, так как зимой вся инфраструктура подвержена негативным последствиям погоды.

«В течение года службы эксплуатации ЦОДД поддерживают объекты транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все технические средства организации дорожного движения в надлежащий вид. Это важный элемент обеспечения безопасности граждан: светофор должен быть заметен, а его сигналы должны легко различаться даже издалека. Кроме того, чистые и покрашенные светофоры не выбиваются из общего вида хорошеющей с каждым годом столицы. Отмечу, что помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов и будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни», — заключил В. Юрьев, уточнив, что в рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.